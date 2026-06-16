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Asesinato

Un joven mata al logopeda de su hijo al creer que había abusado del menor en Valencia

El agresor confesó los hechos en la Comisaría de Burjassot (Valencia), donde acudió con las manos manchadas de sangre.

Coche Policía Nacional

Un joven mata al logopeda de su hijo al creer que había abusado del menor en Valencia | Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 24 años que se personó ayer en la Comisaría del municipio de Burjassot, en Valencia, con las manos manchadas de sangre. Fue en la comisaría donde confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre. Varios medios de comunicación señalan que los hechos se produjeron en el barrio de Marxalenes de València y que el fallecido es un logopeda que trataba al hijo del presunto homicida.

Según el diario Levante-MV, el padre habría llevado a su hijo a una sesión en esa clínica y, tras salir un momento a la calle, regresó y vio a su hijo semidesnudo. Concretamente, con el pantalón bajado y sin pañal. Tras verle así, se habría enfrentado al profesional exigiéndole ver las cámaras. Ante la negativa del logopeda, lo habría matado a cuchilladas y luego se fue a su casa.

Estos hechos sucedieron alrededor de las 18:15 horas de este lunes y los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional.

Ahora, el grupo de Homicidios de la Policía de Valencia trata de aclarar si, en vez de que el detenido se fuera hasta la hora pactada para recoger a su hijo, decidió entrar de nuevo a la consulta sin previo aviso, después de fumar un cigarro en la calle.

Este artículo es una noticia de última hora sobre un asesinato en Valencia y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre un asesinato en Valencia en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Tiktok.

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