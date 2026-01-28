Antena3
La tía de Álex, el niño asesinado por el padre de un amigo en Sueca: "Lo acorraló en el baño y lo acribilló"

Espejo Público ha recogido el sobrecogedor testimonio de una tía del pequeño Álex. El pequeño jugaba en casa de un amigo cuando el padre de éste le mató a golpes y puñaladas.

Tía niño asesinado Sueca

Andrés Pantoja
Publicado:

Tras las escenas de dolor extremo vividas un día antes en Sueca, Valencia; la casa donde Álex fue asesinado el pasado fin de semana a manos del padre del amigo con el que jugaba en su casa, amanecía este miércoles llena de pintadas contra el autor confeso del crimen.

Familiares destrozados

El periodista Eriz Cerezo se encontraba en la puerta con la tía del pequeño. Estaba frente a la vivienda donde la tarde del sábado se encontraba Álex, jugando con su amigo a los videojuegos.

Sobre los padres del pequeño dice que se encuentran "destrozados, no saben dónde están". Notablemente abatida por los hechos carga contra el asesino, que golpeó con un bate de béisbol y asestó media docena de puñaladas al niño: "Lo acribilló, lo acorraló en el baño el hijo de puta".

"Que le hagan lo mismo allí dentro"

La familia clama justicia, pero consideran que esto nunca ocurrirá pase lo que pase a partir de ahora. Un humano sentimiento de venganza contra el cobarde y cruel acto del infanticida les embarga estos primeros momentos tras su pérdida: "¿Qué justicia vamos a tener? Que le hagan lo mismo que le hizo a mi sobrino. Que le hagan lo mismo allí dentro".

Elisa Beni

Elisa Beni, sobre la regularización exprés y masiva de inmigrantes: "Una carambola plenamente táctica"

La tía de Álex, el niño asesinado por el padre de un amigo en Sueca: "Lo acorraló en el baño y lo acribilló"

