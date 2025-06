Los hermanos de la mujer asesinada junto a su hijo en Valencia, devastados: "Hubiese matado a mi madre también"

En torno a las 6:00 horas de la mañana de este miércoles, la madre de la mujer y abuela del pequeño realizaba una llamada al 112 para advertir de una fuerte discusión en el domicilio familiar, donde al llegar los agentes de Policía encontraron a las dos víctimas, ya sin vida, con evidentes signos de violencia. El padre del niño y pareja de la mujer ha sido detenido como presunto responsable de los asesinatos.

"En shock y rotos por el dolor"

La periodista de Antena 3 Rosa Rodríguez informaba de los hechos desde el portal de la casa donde ha sucedido el crimen, y donde recogía el testimonio de los hermanos de la mujer, visiblemente muy afectados, en estado de shock, según apreciaba Rosa.

La hermana de la fallecida se dirigía entre lágrimas a los medios y lamentaba: "Estos casos sí pasan, son reales, y las mujeres tenemos que denunciar a tiempo. Nadie se merece perder la vida".

"Era agresivo, hace 20 días ya le golpeó"

"Los hombres no pueden llegar y arrebatar la vida a una mujer, como si nada", reivindicaba la joven ,al mismo tiempo que se rompía aún más al recordar a su sobrino: "Un niño que iba a cumplir tres años el mes que viene, que no podía defenderse".

"Espero que ese hombre nunca, nunca, salga de esa cárcel", sentenciaba cuando conseguía recomponerse ligeramente.

La hermana de la primera víctima esbozaba un perfil del presunto agresor: "Tenía muchos ataques de ira y era muy celoso, era un mal hombre. (...) Era agresivo. Hace 20 días ya le golpeó".

Una jaula de temores

La hermana de la asesinada confiesa que la relación era tormentosa y que se le había pasado por la cabeza denunciar la situación en alguna ocasión, sin embargo su miedo le impidió hacerlo, y es que la mujer no era española: "No le quería hacer daño por los documentos. No quería que perdiera los papeles o que eso le pudiera afectar la vida. Por eso ella no lo denunciaba".

La familia era consciente de que algo grave podía pasar, no pensaban que llegara a ser un caso tan extremo. Destaca que la mujer afirme que la madre de ambas dormía siempre con el teléfono encendido y cerca, por lo que pudiera acontecer.

"Hubiese matado a mi madre también"

Al escuchar los gritos de su hija, la abuela del menor víctima de la ira de su propio padre, llamó a las autoridades al mismo tiempo que huyó a la carrera empujada por el pánico: "Salió corriendo porque estaba asustada, sino hubiese matado a mi madre también", explicaba el hermano de la mujer asesinada y tío del niño que no pudo celebrar su tercer cumpleaños.

