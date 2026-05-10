Triana revela un secreto muy especial a uno de los coaches: “Mi madre es muy fan”

La audición a ciegas de Triana ha sido uno de los momentos más emotivos de la primera gala de La Voz Kids. Tanto es así que ha obtenido el pleno de los coaches, siendo uno de ellos especialmente importante para la pequeña.

Edurne ha querido tentar a Triana para captarla en su equipo. Sin embargo, tras hablar con la cantante, la niña no ha dudado regalarle unas bonitas palabras a nada menos que Antonio Orozco.

"Mi madre es muy fan tuya", ha revelado, emocionando (todavía más) a su madre, que la estaba viendo en directo. Orozco ha estallado en carcajadas y Triana le ha pedido un favor: "Me ha dicho si le podías decir hola".

La respuesta de Antonio ha puesto palabras a lo que todo el mundo estaba pensando, haciendo que este momento de La Voz Kids sea uno de los más aplaudidos de la velada.

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