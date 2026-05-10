Jesulín lo da todo con 'Señora vaca' y se lleva el aplauso de La granja de Zenón

La cuarta gala de Tu cara me suena ha dejado actuaciones de lo más memorables. Desde la increíble dupla de J Kbello y Lucas Curotto hasta la mimetización de Leonor Lavado con Amaia Montero. Ahora bien, si hay un momento que se ha llevado las carcajadas de todo el mundo, ese es el de Jesulín de Ubrique adentrándose en La granja de Zenón.

La banda argentina ha hecho bailar a millones de niños por todo el mundo con su ya eterna canción 'Señora vaca'. Sin embargo, lo que no esperaban ni los pequeños ni los adultos era ver a Jesulín al más puro estilo granjero, entonando la canción con más convencimiento del que cabría imaginar.

Pero Tu cara me suena se caracteriza por las sorpresas y esta interpretación ya es historia del programa. Una imitación que no ha pasado desapercibida por el grupo original, que no ha dudado en compartir su aplauso en Instagram.

La granja de Zenón en Instagram | instagram.com/lagranjadezenon/

"¡Abrazo grande a nuestras familias en España!", han escrito en el stories que han compartido en sus redes sociales. Porque resistirse a los encantos de Jesulín es algo arduamente complicado, se sea del continente que se sea, y La granja de Zenón no ha sido la excepción.

Dale play al vídeo de arriba y revive el divertido momento, cantando una y otra vez este pegadizo éxito infantil.