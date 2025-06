La hermana de la barrendera muerta por una ola de calor, desmiente devastada la versión oficial: "Que no vengan al tanatorio"

Más de 40 grados. Plena ola de calor en Barcelona. En estas circunstancias, una mujer de 51 años que trabajaba como barrendera, falleció nada más llegar a casa tras terminar la jornada laboral. Montse llegó a casa y se encontraba mal. Como contaba esta mañana en "Más Espejo" su hermana, Montse le había hecho saber a la encargada que se sentía mal. La respuesta de esta, había sido que "bebiera agua y que si se encontraba mal, plegase -que se fuese a casa-". La hermana de la fallecida asegura que esta tenía fuertes dolores de espalda, en los brazos y que tenía calambres en las manos, además de un fuerte dolor en el pecho. Su hermana asegura que la encargada debería haberla llevado a un centro sanitario que había cerca de la zona. Y así, explica, "puede ser que mi hermana estuviera hoy aquí".

La hermana de Montse explica que a su hermana le dio tiempo a contestar a un mensaje de un compañero, donde aseguraba "que había tenido una tarde muy mala" y "que pensaba que se moría". Los mensajes relataban los dolores que sufría en esos momentos. Según asegura su hermana, poco después: "mi hermana ya estaba en el suelo, fría". "No pudieron hacer nada por ella". Reivindica que no quiere que ningún otro trabajador pase por esta misma situación. Asegura que, aunque ahora sus superiores digan que los trabajadores podían coger agua, "si mi hermana se paraba en cualquier lado y la pillaban le hacían un parte, y eso mi hermana no lo quería".

También explica que Montse no tenía ninguna patología previa. Y aunque desde el servicio de limpieza aseguran que Montse no avisó a nadie de su malestar, su hermana dice que tiene "pruebas", que tiene "un testigo" y "ese mensaje". La hermana de Montse asegura , además, que su hermana, temía perder su trabajo.

Muy afectada, la hermana de la fallecida desmentía tajantemente la versión de un portavoz de la empresa para la que trabajaba, que aseguraba que no había avisado de su estado. Visiblemente alterada pedía que ni él ni la jefa de la trabajadora se personen en el tanatorio "porque si no van a tener que venir los mossos".

