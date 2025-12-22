Antena3
"Siempre caigo en la trampa": Laura Pausini confiesa el signo zodiacal que más le hace sufrir

El signo del zodíaco que Laura Pausini no soporta: “Es la primera pregunta que hago”

La artista italiana fue una de las grandes protagonistas del programa 3.000 y presentó su nuevo single.

Laura Pausini volvió a El Hormiguero en una noche muy especial. La cantante demostró, una vez más, su cercanía y complicidad con Pablo Motos.

Apasionada por la astrología, la italiana habló sin filtros sobre los signos del zodiaco y reconoció que hay uno que no soporta. Una confesión tan divertida, como polémica.

