El Hormiguero
El signo del zodíaco que Laura Pausini no soporta: “Es la primera pregunta que hago”
La artista italiana fue una de las grandes protagonistas del programa 3.000 y presentó su nuevo single.
Laura Pausini volvió a El Hormiguero en una noche muy especial. La cantante demostró, una vez más, su cercanía y complicidad con Pablo Motos.
Apasionada por la astrología, la italiana habló sin filtros sobre los signos del zodiaco y reconoció que hay uno que no soporta. Una confesión tan divertida, como polémica.