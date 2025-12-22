Los mejores disfraces del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en el Teatro Real

El Teatro Real acapara todas las miradas esta mañana. Desde las 9:00 los bombos comenzarán a girar e irán saliendo los primeros décimos premiados. Un teatro que se irá llenando desde las 8 de la mañana, cuando abran sus puertas. Y el orden de entrada lo marca una fila que lleva días formándose, aunque hay dos personas que como cada año han sido los primeros en llegar: Jesús y Juan, más conocidos como el Papa y el Obispo de la Lotería de Navidad. Llevan desde el sábado 20 haciendo día y noche en la puerta del Teatro Real para ser los primeros en entrar. Es una tradición que llevan cumpliendo más de una década y este año no han querido fallar.

Hemos estado estos días con ellos, una de las 10 noches que han pasado allí, con frío, lluvia y dolores de espalda. Nos han contado qué es lo más duro de hacer la cola, cuales son sus ilusiones por entrar los primeros y por qué lo siguen haciendo. Para ellos es una tradición estar ahí cada año, enfundarse su disfraz y ejercer "en representación de la iglesia". Cada uno tiene sus amuletos y sus manías, Juan nos enseña su famoso anillo del Papa, la bola de la suerte, el incienso purificador y todos sus décimos que le acompañan cada 22 de diciembre. Jesús no se queda atrás, también tiene sus costumbres. Para él lo más importante es tener cerca sus "limones y limonas de la suerte". Así las llama él, ya son tan conocidas que nos aseguran que hay gente que se acerca hasta la puerta para frotar su décimo en los limones.

La fila la encabezan El Papa y el Obispo pero a medida que pasan los días se van acercando más personajes: el preso, Don Quijote o el monaguillo. Este año, como novedad, Juan y Jesús han decidido que van a entrar juntos al Teatro, no habrá segundo puesto para ninguno, han pensado que este año era mejor hacer las paces y unir fuerzas para pasar los peores momentos. Hemos podido conocer cuál es su rutina, cómo tienen organizado los turnos y quién hace cada cosa.

Para ellos hoy no es un día cualquiera, es uno de los días más importantes del año. No pierden la ilusión por muchas veces que lo hayan vivido y juegan más de 200 décimos entre los dos, algo complicado de igualar. No saben si les tocará el gordo, un quinto premio, o solamente la pedrea, pero en lo que coinciden es que ellos ya se sienten ganadores entrando los primeros de la fila.

Los mejores disfraces de otros años

El obispo, apodado así por su ya icónico disfraz, ha sido el primero en acceder a la sala principal del Teatro Real pasadas las 07:30 horas tras 22 días de guardia a las puertas del Teatro, y lo ha hecho portando también el primer número y el más bajo susceptible de ser premiado: el 00000.

El obispo, apodado así por su ya icónico disfraz | EFE

Enrique Jiménez, más conocido como Mocito Feliz, asistió al sorteo de la Lotería de Navidad de 2024 que se celebró el domingo en el Teatro Real.

Enrique Jiménez, más conocido como Mocito Feliz | EFE

Varias personas asistieron al sorteo de la Lotería de Navidad 2024 el domingo en el Teatro Real, en Madrid. Los disfraces fueron los protagonistas de ese día. Manoli volvió a deleitarnos con uno de sus originales disfraces, el año pasado se vistió de tabla de la Lotería de Navidad.

Una mujer disfrazada de tabla | EFE

En 2023, la casi nonagenaria también tenía su sitio reservado en el teatro. El año anterior, optó por un elemento muy significativo de la Navidad, y que tantas personas esperan durante el mes de diciembre para recibirla: la cesta de Navidad. Un disfraz original y bastante completo, ya que la cesta cuenta con un jamón, turrones, polvorones y hasta una botella de vino.

Son muchas las personas que acuden al Teatro Real con disfraces creativos. Es ya toda una tradición navideña.

Más disfraces del Teatro Real | EFE

Durante varios años hemos podido disfrutar, seguramente no tanto como ella, de sus disfraces de estrella, rana o árbol de navidad en ediciones anteriores. En 2022 tampoco se quedó atrás, un disfraz de muñeco de nieve con el que le dio creatividad al evento con su bufanda roja y su sombrero.

Manoli disfrazada de muñeco de nieve en el sorteo de la Lotería de Navidad 2022 | Europa Press

Otro de los personajes que repiten disfraz es el famoso hombre vestido de traje y sombrero de décimos de lotería acompañado por una pajarita roja. Años anteriores, también, se engalana para la ocasión con el mismo disfraz. Al igual que Juan, el obispo, que siempre añade algún complemento a su traje colorido con el que reparte suerte entre los asistentes.

Dos hombres disfrazados para el Sorteo de Lotería de Navidad 2023 | Europa Press

De un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quería acordarse venía Don Quijote, pero lo que no se quería perder era el Sorteo de la Lotería de Navidad. En 2022 apareció en el teatro de la capital junto con su compañero Sancho Panza que portaba un cartel en la espalda, asegurando el hidalgo que "el Gordo lo tengo yo".

Los mejores disfraces del Sorteo de La Loteria de Navidad en el Teatro Real | Europa Press

También en 2022 pudimos ver como se disfrazaban de personajes que no celebran la fiesta de la Navidad, como es el caso el jeque árabe. Podemos deducir que se pudo vestir con esta indumentaria al haberse celebrado el Mundial de Fútbol en Qatar entre noviembre y diciembre del año pasado.

Hombre disfrazado de jeque árabe en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2022 | Europa Press

