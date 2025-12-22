Un perdón, muchas promesas y una decisión clave: Seren tiene la última palabra esta noche en Renacer

Tras ser suspendida, Seren se queda sola en su despacho, rota y sin poder contener las lágrimas. Todo lo que ha pasado la ha superado. En ese momento, Uras entra para disculparse y hablarle, por fin, con el corazón en la mano.

Su maridole dice que casarse con ella fue la única decisión correcta de su vida. Reconoce que ha cometido errores, que ha actuado mal y que ha intentado dar pena para no quedarse solo. Le confiesa que ha hablado con Ismael y que ha asumido toda la culpa para protegerla. Quiere que Seren vea que está luchando por ella.

Pero ella no responde. Escucha en silencio mientras él le pide una oportunidad. Le promete cambiar, madurar y hacerse cargo de todo, incluso quedarse en casa con los niños mientras ella vuelve al hospital.

¿Será un sí o será un no? El matrimonio de los doctores está en juego. Esta noche en Renacer, una conversación lo puede cambiar todo. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.