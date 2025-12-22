Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Nos lo cuentan

Dos parejas de gemelos intercambiados al nacer que descubrieron la verdad por casualidad

Dos parejas de gemelos fueron intercambiadas al nacer. Durante 25 años, cada uno de ellos creyó que estaba creciendo con su familia biológica, hasta que un día se encontraron por casualidad y vieron que el parecido era demasiado evidente.

Gemelos

Publicidad

En 1988, un error en el Instituto Materno Infantil de Bogotá provocó el intercambio de dos parejas de gemelos idénticos al perderse sus brazaletes de identificación. Jorge y Carlos Bernal, y William y Wilber Cañas, crecieron en familias distintas sin saber la verdad.

Durante más de 25 años nadie lo sospechó, hasta que en 2014 dos de ellos se encontraron por casualidad en un supermercado y el parecido fue imposible de ignorar. "Cuando vi a mi hermano gemelo no tuve dudas", nos cuenta uno de ellos.

Las pruebas de ADN confirmaron que habían sido separados al nacer y criados en realidades sociales opuestas: "Hemos tenido vidas muy diferentes a las que hubiéramos tenido con nuestras familias biológicas".

En 2025, la justicia colombiana declaró responsable al Estado y ordenó indemnizar a los cuatro por el daño emocional sufrido. Hoy, los cuatro nos cuentan cómo descubrieron la verdadera historia de su vida. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Gemelos

Dos parejas de gemelos intercambiados al nacer que descubrieron la verdad por casualidad

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

Pasajero avión

Pasajero del avión en el que intentaron embarcar a una mujer fallecida: "Estaba muy pálida, pero parecía dormida"

Geli
Nos lo cuenta

Geli, orgullosa de compartir piso a los 58: "Me da libertad de hacer cosas que no podía hacer viviendo sola"

Antía
En plató

Antía, ganadora de La Voz 2025: "Cantar en la calle ha sido de las mejores experiencias de mi vida"

Ganadores El Gordo
¡ENHORABUENA!

Una Asociación que ayuda a personas con alzhéimer gana El Gordo: "¡Somos millonarios!"

Este año, el Gordo de la Lotería de Navidad ha caído en Villaseca de Laciana (León), repartiendo millones entre los vecinos y la Asociación de Alzheimer del valle, que celebran un premio que permitirá mejorar la vida de muchas familias de la comarca.

me toca tres veces la lotería
Nos lo cuenta

"Me ha tocado la Lotería tres veces": la insólita historia de Miguel Ángel

Si ganar la Lotería es difícil, imagínense hacerlo tres veces. Esta es la historia de Miguel Ángel, que ganó El Gordo en 2019 y hace 36 años un quinto premio, al igual que este año.

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler

“Ha sido brutal”: así se vivió la Gran Final de La Voz desde dentro con grandes artistas

Los coaches de La Voz

Así pasan la Navidad los coaches de La Voz: villancicos, familia, ¡y hasta dos chefs en la cocina!

Un matemático nos da el truco para que nos toque la lotería.

El truco matemático para saber si podemos ganar cualquier lotería: "Lo que se recupera por cada euro invertido es del 70%"

Publicidad