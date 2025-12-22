Dos parejas de gemelos intercambiados al nacer que descubrieron la verdad por casualidad

En 1988, un error en el Instituto Materno Infantil de Bogotá provocó el intercambio de dos parejas de gemelos idénticos al perderse sus brazaletes de identificación. Jorge y Carlos Bernal, y William y Wilber Cañas, crecieron en familias distintas sin saber la verdad.

Durante más de 25 años nadie lo sospechó, hasta que en 2014 dos de ellos se encontraron por casualidad en un supermercado y el parecido fue imposible de ignorar. "Cuando vi a mi hermano gemelo no tuve dudas", nos cuenta uno de ellos.

Las pruebas de ADN confirmaron que habían sido separados al nacer y criados en realidades sociales opuestas: "Hemos tenido vidas muy diferentes a las que hubiéramos tenido con nuestras familias biológicas".

En 2025, la justicia colombiana declaró responsable al Estado y ordenó indemnizar a los cuatro por el daño emocional sufrido. Hoy, los cuatro nos cuentan cómo descubrieron la verdadera historia de su vida. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!