El periodista herido en el acto anunciado por Vito Quiles en Navarra: "Corría asustado porque perdí la visión del ojo derecho"

Al menos cuatro policías resultaron heridos, además de un periodista, y un universitario se encuentra en estado grave por una paliza tras los incidentes protagonizados este jueves en Pamplona por un numeroso grupo de radicales abertzales que protestaban contra un acto anunciado por Vito Quiles. "Empiezan a tirarme de todo, piedras, yo eché a correr, pero alguien me golpeó en la espalda, me tiró al suelo, y ahí intentaron darme", ha contado el periodista de El Español herido, quien además narra que "mientras corría estaba asustado porque perdí la visión del ojo derecho".

Decenas de jóvenes radicales se conventraron en el exterior de la Universidad de Navarra, que no había autorizado el acto, pero sí decidió suspender las clases por seguridad. Las protestas por la intervención de Vito Quiles, que ni siquiera llegó a entrar en Pamplona y se dedicó a publicar bulos a través de las redes sociales, dieron paso a un enfrentamiento directo con la Policia, unos altercados que se trasladaron a otros barrios de la ciudad, donde los radicales volcaron y quemaron contenedores y lanzaron botellas a los agentes.

Los hechos también se han saldado con dos detenidos por su presunta participación en los altercados. Algunos estudiantes con los que hemos podido hablar se han mostrado contrarios a lo ocurrido. "Me parece muy triste, a la universidad hay que venir a esudiar y ya esta", señalaba un joven.

El centro ha insistido que no permiten actividades políticas en sus instalaciones y su repulsa al clima de enfrentamiento de otras convocatorias de Quiles. De un lado o de otro, la polarización, dicen, crece en Pamplona. "La Kale borroka ha vuelto a acampar en Pamplona", señalaba María Caballero senadora UPN.

La Delegación del Gobierno en Navarra, "dada la gravedad de las afirmaciones realizadas por Vito Quiles en la red social 'X'", ha señalado a través de un comunicado que "es falso" que la Policía Nacional haya señalado que no podía garantizar la seguridad del acto previsto en la Universidad en Navarra.

También es falso, añade la Delegación del Gobierno, que como afirmaba Quiles, la Policía Nacional se haya incautado de cuchillos y navajas de personas que supuestamente iban a protestar en contra de este evento. "Policía Nacional no ha influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto", recalcan.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha condenado los incidentes registrados en Pamplona y ha hecho un llamamiento a la convivencia.