Rosa roza el Gordo de Pasapalabra: inesperado desenlace en El Rosco con sabor a victoria

La concursante coruñesa ha arriesgado en el último segundo y ha conseguido terminar con 23 aciertos, obligando a Manu a una exigente remontada.

Alberto Mendo
Publicado:

En el día de la Lotería de Navidad, Rosa ha se ha quedado muy cerca de ganar el Gordo de Pasapalabra, un bote de 2.536.000 euros. La coruñesa ha sido la protagonista de un final de infarto en su nuevo duelo contra Manu en El Rosco porque, cuando parecía que iba a plantarse, ha decidido arriesgar. Por momentos, parecía incluso que podía cumplirse “el pálpito” que Natalia Millán había contado al principio de la tarde.

“Tengo un pálpito”: Natalia Millán presiente el bote en la semana clave de Rosa en Pasapalabra

Tras las derrotas de los últimos programas, Rosa ha disfrutado de un arranque de semana muy plácido. Incluso ha llegado a El Rosco con una ventaja de ocho segundos. En cualquier caso, el factor tiempo no ha pesado o, si acaso, se ha notado que la coruñesa jugaba con un plus de tranquilidad. Tras una primera vuelta con ligeras ventajas en uno y otro atril, los marcadores se han igualado con 19 aciertos.

Llegaba el momento de ir subiendo la apuesta. Parecía que Rosa iba a plantarse con un 22-20 a su favor. De hecho, estaba dejando pasar sus últimos segundos cuando, in extremis, ha dado una respuesta más… y acertada. Era de las fáciles pero, tras las últimas ‘rosadas’, ha dudado hasta el final si decirla. Lo que ha dejado a Manu es un listón muy difícil de igualar. ¡Revive este frenético Rosco en el vídeo!

