Muere ahorcado James Ransone, actor de 'CSI' y 'The Wire', a los 46 años

El intérprete estadounidense saltó al estrellato tras aparecer en 'The Wire' y la película 'It: Capítulo dos'.

James Ransone, actor estadounidense de 46 años, murió el pasado viernes 19 de diciembre después de aparecer ahorcado. El intérprete había participado hasta la fecha en películas y algunas de las series más conocidas del momento: 'The Wire', 'CSI' y Hawai 5.0'.

Apareció ahorcado

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles informó de la trágica noticia y fue precisamente en su página web donde se recoge que la muerte de James Ransone se dio por un "ahorcamiento".

No obstante, lo primero que se ha hecho es descartar que se tratara de una muerte violenta, por lo que se valora como principal hipótesis el suicidio.

Interpretó a Ziggy Sobotka en 'The Wire'

Ransone, de 46 años, comenzó su carrera a comienzos de los 2000, y después de hacer sus primeros pinitos en la profesión, fue su papel de Ziggy Sobotka en la serie de televisión 'The Wire' (2003) el que le catapultó a la fama tras aparecer en las televisiones de millones de personas en todo el mundo.

Eso sí, también formó parte del elenco de la película 'It: Chapter Two', donde interpretó magistralmente a Eddie Laspbrak. En la película compartió rodaje con Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader y Bill Skarsgård.

Este se puede considerar el gran papel de su carrera, ya que años después tuvo apariciones esporádicas en otras grandes series como 'Último aviso', 'The First', 'CSI' o 'Hawai 5.0. En una de sus últimas participaciones en televisión se encuentra su actuación en 'Black Phone 2', la película de terror protagonizada por Ethan Hawke.

Problemas de salud mental

No obstante, Ransone reconoció en 2021 haber sufrido problemas de salud mental a lo largo de su vida tras asegurar que sufrió abusos sexuales cuando solo era un niño, algo que le marcó negativamente durante el transcurro de su vida personal y profesional, lo que terminó derivando en una fuerte adicción a las drogas en sus últimos años.

