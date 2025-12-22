Antena3
¡11 años de liderazgo! El Hormiguero, programa más visto de la televisión en 2025

El programa ha vuelto a coronarse como lo más visto de la televisión por undécimo año consecutivo.

El Hormiguero ha despedido un año más como líder indiscutible. Este 2025 se ha convertido, por undécima vez consecutiva, en el programa más visto de toda la televisión.

Más de 32 millones de personas han acompañado a Pablo Motos cada noche en un año que quedará marcado para el recuerdo... ¡A por el 2026!

