Lorena Vázquez, sobre la ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: "Ella ha subido una foto de animales con cornamenta"

Nuestra colaboradora nos ha dado todos los detalles sobre la ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez. ¿A qué se debe esta crisis?

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Candela Márquez han puesto fin a su relación, según informa la revista ¡Hola!. Además, así lo han confirmado las redes sociales, ya que ella le ha dejado de seguir en redes sociales.

Aunque no se han pronunciado públicamente, su entorno asegura que no es la primera vez que atraviesan un bache, lo que ha generado especulaciones sobre los motivos de la separación. "Ella ha puesto una foto con la canción de 'La Perla' de Rosalía", asegura Lorena Vázquez.

Por su parte, Candela Márquez ha compartido recientemente en redes sociales una imagen de animales con una gran cornamenta, que más tarde ha borrado. ¿Habrá terceras personas implicadas?

Gemelos

Dos parejas de gemelos intercambiados al nacer que descubrieron la verdad por casualidad

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

Pasajero avión
Pasajero del avión en el que intentaron embarcar a una mujer fallecida: "Estaba muy pálida, pero parecía dormida"

Geli
Geli, orgullosa de compartir piso a los 58: "Me da libertad de hacer cosas que no podía hacer viviendo sola"

Antía
Antía, ganadora de La Voz 2025: "Cantar en la calle ha sido de las mejores experiencias de mi vida"

La talent conquistó al público en la gran final de La Voz, alzándose con el título de ganadora. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado sobre su paso por el concurso!

Ganadores El Gordo
Una Asociación que ayuda a personas con alzhéimer gana El Gordo: "¡Somos millonarios!"

Este año, el Gordo de la Lotería de Navidad ha caído en Villaseca de Laciana (León), repartiendo millones entre los vecinos y la Asociación de Alzheimer del valle, que celebran un premio que permitirá mejorar la vida de muchas familias de la comarca.

me toca tres veces la lotería

"Me ha tocado la Lotería tres veces": la insólita historia de Miguel Ángel

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler

“Ha sido brutal”: así se vivió la Gran Final de La Voz desde dentro con grandes artistas

Los coaches de La Voz

Así pasan la Navidad los coaches de La Voz: villancicos, familia, ¡y hasta dos chefs en la cocina!

