Lorena Vázquez, sobre la ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: "Ella ha subido una foto de animales con cornamenta"

Alejandro Sanz y Candela Márquez han puesto fin a su relación, según informa la revista ¡Hola!. Además, así lo han confirmado las redes sociales, ya que ella le ha dejado de seguir en redes sociales.

Aunque no se han pronunciado públicamente, su entorno asegura que no es la primera vez que atraviesan un bache, lo que ha generado especulaciones sobre los motivos de la separación. "Ella ha puesto una foto con la canción de 'La Perla' de Rosalía", asegura Lorena Vázquez.

Por su parte, Candela Márquez ha compartido recientemente en redes sociales una imagen de animales con una gran cornamenta, que más tarde ha borrado. ¿Habrá terceras personas implicadas?