Tamara, 15 años después de ganar el Gordo: "Gastamos mucho y en un año mi padre tuvo que volver a la obra"

En la mañana más esperada del año, la del sorteo de la Lotería de Navidad, Tamara ha acudido al plató de Espejo Público para compartir una historia que se aleja del cuento de hadas con el que muchos sueñan cada 22 de diciembre. Hace 15 años, en 2010, su familia fue agraciada con el Gordo, una noticia que cambió su vida cuando ella apenas tenía 16 años.

Fue su abuelo quien se dio cuenta de que el número premiado coincidía con el suyo. “Teníamos dos décimos y limpios 330.000 por cada uno”, ha explicado Tamara. Lo que se tradujo en unos 600.000 euros en total para la familia. Sin embargo, la alegría no duró demasiado.

"Hay mucha desinformación"

Según ha relatado, el problema no fue el dinero en sí, sino no saber gestionarlo. “Hay mucha desinformación. La gente que cobra 1.000 o 1.500 euros cuando llega tanto dinero se le hace muy grande. No sabemos gestionar, nos pueden las prisas”, ha confesado en directo.

Cada miembro de la familia intentó cumplir un sueño: su abuelo se dedicó a viajar y su padre decidió montar un bar. “Su ilusión era tener un bar”, ha recordado Tamara. No obstante, el negocio no salió como esperaban. “Fueron pasando los años e intentando tener un bar espectacular, tuvimos que cerrar”. La aventura empresarial apenas duró un año y su padre tuvo que regresar a la obra.

Un consejo para futuros premiados

A pesar de todo, Tamara ha subrayado que el dinero no provocó conflictos familiares. “No ha habido problemas en mi familia a raíz de esto”, ha aclarado. Sí reconoce, eso sí, que “no se les aconsejó muy bien desde los bancos”, donde incluso “le intentaron hacer un préstamo”.

Hoy, con la perspectiva que dan los años, lanza un mensaje claro: “El consejo que quiero darle al mundo es que no tengan prisa, que piensen muy bien qué hacer con ese dinero, porque igual que entra fácil, se va igual de fácil”. El testimonio de la joven sirve de advertencia en un día marcado por la ilusión y la esperanza.

