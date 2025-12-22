La foto de Trump en los archivos Epstein que reaviva las críticas por falta de transparencia: fue publicada, borrada y se volvió a publicar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) restableció el domingo una fotografía del presidente Donald Trump que había sido retirada de manera temporal de los archivos vinculados a la investigación sobre Jeffrey Epstein. La decisión se tomó después de que las autoridades concluyeran que en la imagen no aparece ninguna de las víctimas del empresario condenado. El propio departamento informó de la restitución a través de la red social X.

La fotografía muestra un escritorio con un cajón abierto en cuyo interior se observa una imagen de Trump posando junto a varias mujeres. El material había sido eliminado de forma preventiva a solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, como parte de una revisión destinada a proteger la identidad de posibles víctimas relacionadas con el caso Epstein. Sin embargo, tras un análisis detallado, el Departamento de Justicia determinó que no existía evidencia de que ninguna víctima figurara en la imagen: “Se determinó que no hay pruebas de que ninguna víctima de Epstein aparezca en la fotografía, y se ha vuelto a publicar sin ninguna alteración ni redacción”, señaló el DOJ en su comunicado oficial.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que la retirada inicial respondió únicamente a una medida de precaución relacionada con las mujeres que aparecían en la imagen. “No tiene nada que ver con el presidente Trump”, subrayó durante una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC.

Publicación masiva de archivos del caso Epstein

La restauración de la fotografía llega pocos días después de que, el viernes 19 de diciembre, el Departamento de Justicia publicara un total de 3.965 archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein, en cumplimiento de una nueva ley aprobada por el Congreso. En total, se difundieron más de 300.000 páginas de registros, aunque gran parte del material fue publicado con muchas páginas tachadas y fotos censuradas.

Críticas por la falta de transparencia

Esta divulgación parcial ha provocado críticas tanto desde el Partido Demócrata como desde sectores del Partido Republicano. El politólogo Nathaniel Birkhead, profesor de la Universidad Estatal de Kansas, advierte de que la publicación selectiva de los documentos "tendrá un impacto negativo en Trump" y que la falta de una transparencia plena solo contribuirá a prolongar la controversia. A su juicio, intentar desviar la atención hacia otras figuras públicas vinculadas a Epstein supone “un error de cálculo” que podría debilitar apoyos republicanos en el Congreso.

Entre los documentos difundidos figuran imágenes del ex duque de York, Andrew Mountbatten-Windsor, así como fotografías del expresidente Bill Clinton socializando con Epstein y personas de su entorno. Clinton ha reiterado en varias ocasiones que desconocía las actividades delictivas del financiero y que rompió toda relación con él antes de que sus crímenes salieran a la luz.

Desde las filas demócratas, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, reclamó una “investigación completa y exhaustiva” para aclarar por qué la publicación de los documentos “no ha cumplido con lo que la ley exige claramente”.

Una polémica que sigue sin cerrarse

Aunque el actual presidente de Estados Unidos ha negado reiteradamente tener conocimiento de los crímenes de Epstein, la gestión y divulgación de estos archivos continúa alimentando el debate político y las dudas sobre la transparencia del proceso. Con numerosos documentos aún pendientes de desclasificación, todo apunta a que la polémica seguirá marcando la agenda política en los próximos meses.

