Laura Pausini sorprende en El Hormiguero con una actuación muy especial

Laura Pausini formó parte del especial 3.000 programas de El Hormiguero. La cantante italiana conectó con el público y dejó su sello en una celebración cargada de momentos únicos.

Como broche final a su visita, Pausini interpretó en directo su último single, regalando una actuación inolvidable. Un cierre increíble a la altura de una noche tan emotiva.