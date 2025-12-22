El Hormiguero
Laura Pausini sorprende en El Hormiguero con una actuación muy especial
La artista fue la encargada de cerrar una noche histórica en el programa.
Laura Pausini formó parte del especial 3.000 programas de El Hormiguero. La cantante italiana conectó con el público y dejó su sello en una celebración cargada de momentos únicos.
Como broche final a su visita, Pausini interpretó en directo su último single, regalando una actuación inolvidable. Un cierre increíble a la altura de una noche tan emotiva.
