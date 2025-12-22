Alejo Sauras, víctima del despiste de Vanesa Romero en La Pista: “Me ha metido el veneno”

Aún no está claro si Vanesa Romero ha jugado al despiste en La Pista o, en realidad, estaba totalmente despistada con la canción. En cualquier caso, ha contagiado a Alejo Sauras y su duelo ha sido uno de los momentos más divertidos de este programa de Pasapalabra.

Parecía que el primer fragmento iba a ser definitivo porque la sintonía les sonaba muchísimo a los dos invitados. Vanesa lo ha repetido varias veces hasta que se ha acabado yendo a otra canción, a ‘Bandido’, de Azúcar Moreno. Lo que ha conseguido es despistar por completo a Alejo, que “medio tenía” el acierto y se le ha olvidado. “Me ha metido el veneno”, ha bromeado sobre la estrategia de su rival.

Algo parecido ha ocurrido cuando ha sonado un poco más de música. La actriz ha asegurado que el cantante era David Civera, Alejo se ha sumado a esa teoría y ambos se han llevado un planchazo cuando Roberto Leal les ha dicho que la voz era de Raúl. Menos mal que el presentador les ha dicho el título con otras palabras. ¡Descubre en el vídeo quién se ha llevado el triunfo!