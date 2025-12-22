Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Mejores momentos | 22 de diciembre

Alejo Sauras, víctima del despiste de Vanesa Romero en La Pista: “Me ha metido el veneno”

Los dos invitados han ido de planchazo en planchazo, especialmente divertido al descubrir que la canción no era de David Civera.

Alejo Sauras, víctima del despiste de Vanesa Romero en La Pista: “Me ha metido el veneno”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Aún no está claro si Vanesa Romero ha jugado al despiste en La Pista o, en realidad, estaba totalmente despistada con la canción. En cualquier caso, ha contagiado a Alejo Sauras y su duelo ha sido uno de los momentos más divertidos de este programa de Pasapalabra.

Parecía que el primer fragmento iba a ser definitivo porque la sintonía les sonaba muchísimo a los dos invitados. Vanesa lo ha repetido varias veces hasta que se ha acabado yendo a otra canción, a ‘Bandido’, de Azúcar Moreno. Lo que ha conseguido es despistar por completo a Alejo, que “medio tenía” el acierto y se le ha olvidado. “Me ha metido el veneno”, ha bromeado sobre la estrategia de su rival.

Algo parecido ha ocurrido cuando ha sonado un poco más de música. La actriz ha asegurado que el cantante era David Civera, Alejo se ha sumado a esa teoría y ambos se han llevado un planchazo cuando Roberto Leal les ha dicho que la voz era de Raúl. Menos mal que el presentador les ha dicho el título con otras palabras. ¡Descubre en el vídeo quién se ha llevado el triunfo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Alejo Sauras, víctima del despiste de Vanesa Romero en La Pista: “Me ha metido el veneno”

Alejo Sauras, víctima del despiste de Vanesa Romero en La Pista: “Me ha metido el veneno”

La fantasía de Roberto Brasero en Pasapalabra: “El hombre que maneja el tiempo”

La fantasía de Roberto Brasero en Pasapalabra: “El hombre que maneja el tiempo”

“Tengo un pálpito”: Natalia Millán presiente el bote en la semana clave de Rosa en Pasapalabra

“Tengo un pálpito”: Natalia Millán presiente el bote en la semana clave de Rosa en Pasapalabra

Alejandro Sanz
Última hora

Lorena Vázquez, sobre la ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: "Ella ha subido una foto de animales con cornamenta"

Gemelos
Nos lo cuentan

Dos parejas de gemelos intercambiados al nacer que descubrieron la verdad por casualidad

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025
Ranking

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

De grandes actuaciones a el nombre de la ganadora. ¡Vota por tu momento favorito de la última gala!

Pasajero avión
Lo vemos

Pasajero del avión en el que intentaron embarcar a una mujer fallecida: "Estaba muy pálida, pero parecía dormida"

Una familia ha sido acusada de embarcar a una anciana ya fallecida, aunque ellos aseguran que murió antes de despegar. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con uno de los pasajeros del avión.

Geli

Geli, orgullosa de compartir piso a los 58: "Me da libertad de hacer cosas que no podía hacer viviendo sola"

Antía

Antía, ganadora de La Voz 2025: "Cantar en la calle ha sido de las mejores experiencias de mi vida"

Ganadores El Gordo

Una Asociación que ayuda a personas con alzhéimer gana El Gordo: "¡Somos millonarios!"

Publicidad