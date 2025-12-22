¡ENHORABUENA!
Una Asociación que ayuda a personas con alzhéimer gana El Gordo: "¡Somos millonarios!"
Este año, el Gordo de la Lotería de Navidad ha caído en Villaseca de Laciana (León), repartiendo millones entre los vecinos y la Asociación de Alzheimer del valle, que celebran un premio que permitirá mejorar la vida de muchas familias de la comarca.
Villaseca de Laciana (León) está de celebración. Allí, un pueblo de unos mil habitantes, el 90% de ellos compraron un décimo premiado con el primer premio de la Lotería Nacional, El Gordo.
Ha sido una Asociación de ayuda a personas con alzhéimer la que ha repartido suerte. Además, hoy mismo han recibido también una ayuda de parte de La Caixa para la Asociación.
A grito de "¡Somos millonarios!", los premiados han pasado el día entre abrazos, lágrimas y emociones a flor de piel. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
