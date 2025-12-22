Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

¡ENHORABUENA!

Una Asociación que ayuda a personas con alzhéimer gana El Gordo: "¡Somos millonarios!"

Este año, el Gordo de la Lotería de Navidad ha caído en Villaseca de Laciana (León), repartiendo millones entre los vecinos y la Asociación de Alzheimer del valle, que celebran un premio que permitirá mejorar la vida de muchas familias de la comarca.

Ganadores El Gordo

Publicidad

Villaseca de Laciana (León) está de celebración. Allí, un pueblo de unos mil habitantes, el 90% de ellos compraron un décimo premiado con el primer premio de la Lotería Nacional, El Gordo.

Ha sido una Asociación de ayuda a personas con alzhéimer la que ha repartido suerte. Además, hoy mismo han recibido también una ayuda de parte de La Caixa para la Asociación.

A grito de "¡Somos millonarios!", los premiados han pasado el día entre abrazos, lágrimas y emociones a flor de piel. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

Pasajero avión

Pasajero del avión en el que intentaron embarcar a una mujer fallecida: "Estaba muy pálida, pero parecía dormida"

Geli

Geli, orgullosa de compartir piso a los 58: "Me da libertad de hacer cosas que no podía hacer viviendo sola"

Antía
En plató

Antía, ganadora de La Voz 2025: "Cantar en la calle ha sido de las mejores experiencias de mi vida"

Ganadores El Gordo
¡ENHORABUENA!

Una Asociación que ayuda a personas con alzhéimer gana El Gordo: "¡Somos millonarios!"

me toca tres veces la lotería
Nos lo cuenta

"Me ha tocado la Lotería tres veces": la insólita historia de Miguel Ángel

Si ganar la Lotería es difícil, imagínense hacerlo tres veces. Esta es la historia de Miguel Ángel, que ganó El Gordo en 2019 y hace 36 años un quinto premio, al igual que este año.

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler
Making of

“Ha sido brutal”: así se vivió la Gran Final de La Voz desde dentro con grandes artistas

La última noche se vivió con mucha emoción y nervios antes de conocer al ganador del concurso. ¡Descubre el making of!

Los coaches de La Voz

Así pasan la Navidad los coaches de La Voz: villancicos, familia, ¡y hasta dos chefs en la cocina!

Un matemático nos da el truco para que nos toque la lotería.

El truco matemático para saber si podemos ganar cualquier lotería: "Lo que se recupera por cada euro invertido es del 70%"

¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!

¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!

Publicidad