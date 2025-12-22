El truco matemático para saber si podemos ganar cualquier lotería: "Lo que se recupera por cada euro invertido es del 70%"

Ya está aquí el gran día. Un año más, la Lotería vuelve a despertar la ilusión de millones de personas con la promesa de repartir grandes premios. El Sorteo Extraordinario de Lotería 2025 distribuirá un total de 2.772 millones de euros, lo que supone 70 millones más que en la edición anterior. Pero, la probabilidad de que nos toque el gordo en prácticamente mínima. Fernando Blasco, doctor en Matemáticas, uno de los mejores expedientes académicos de España y también mago, nos cuenta todos los detalles en el plató de Espejo Público.

¿Qué probabilidad hay realmente de que seamos uno de los agraciados?

Como toda la vida es matemática, el sorteo de la lotería también. Tal y como nos cuenta Fernando "jugar está bien, pero efectivamente las matemáticas nos dicen que la esperanza, es decir, lo que se recupera por cada euro invertido es del 70%.". Por lo tanto, la probabilidad si llevas un décimo es de "uno entre 100.000", eso sí cuanto más juegues, más probabilidad de este juego y más inviertes.

En el Sorteo de Navidad entran en el bombo 100.000 números y se reparten 15.304 premios, por lo que hay bastantes personas a las que le ha tocado algo. Fernando lo ha explicado de una forma muy visual, utilizando una baraja de cartas y el conocido juego de El Burro. Lo primero que hay que hacer es "ir pasando cartas mientras se va contando en voz alta: 1, 2, 3… hasta llegar al 13. Si el número que estás diciendo coincide con la carta que se muestra, habrías ganado".

"La probabilidad es una de las cosas que los ciudadanos menos conocen"

En este caso, la probabilidad de que esto ocurra "es superior al 70 %, por lo que es bastante fácil que suceda". Recuerda que "son experimentos sencillos que quizás la probabilidad es una de las cosas que los ciudadanos menos conocen de matemáticas, porque hay cosas que nos resultan contraintuitivas".

