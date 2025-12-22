“Tengo un pálpito”: Natalia Millán presiente el bote en la semana clave de Rosa en Pasapalabra

Qué mejor premio para Pasapalabra en el día de la Lotería de Navidad que la llegada de cuatro invitados tan queridos como Natalia Millán, Alejos Sauras, Roberto Brasero y Vanesa Romero. Además, podría darse la casualidad de que fueran espectadores de cómo se produce un momento histórico en el concurso, el más deseado por los espectadores.

Natalia ha visto la cantidad del bote: 2.536.000 euros. “Es escalofriante”, ha afirmado. Además, ha creado expectación al revelar un presentimiento: “Tengo un pálpito”. Se da la casualidad de que Rosa está a punto de vivir un nuevo 24 en El Rosco que puede ser inolvidable.

“Menudo regalo en estas fechas tan bonitas”, ha valorado la actriz. ¿Tendrá dotes adivinatorias? ¿Rosa se verá a una del bote en este mismo programa?