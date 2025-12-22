Antena3
Mejores momentos | 22 de diciembre

“Tengo un pálpito”: Natalia Millán presiente el bote en la semana clave de Rosa en Pasapalabra

La actriz ha sentido un escalofrío al ver que el premio ya es de 2.536.000 euros y se ha atrevido a pronosticar que va a caer como regalo de Navidad.

Alberto Mendo
Qué mejor premio para Pasapalabra en el día de la Lotería de Navidad que la llegada de cuatro invitados tan queridos como Natalia Millán, Alejos Sauras, Roberto Brasero y Vanesa Romero. Además, podría darse la casualidad de que fueran espectadores de cómo se produce un momento histórico en el concurso, el más deseado por los espectadores.

Natalia ha visto la cantidad del bote: 2.536.000 euros. “Es escalofriante”, ha afirmado. Además, ha creado expectación al revelar un presentimiento: “Tengo un pálpito”. Se da la casualidad de que Rosa está a punto de vivir un nuevo 24 en El Rosco que puede ser inolvidable.

Máxima expectación en Pasapalabra este mes de diciembre: ¿Rosa ganará el bote en El Rosco?

“Menudo regalo en estas fechas tan bonitas”, ha valorado la actriz. ¿Tendrá dotes adivinatorias? ¿Rosa se verá a una del bote en este mismo programa?

