Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

De grandes actuaciones a el nombre de la ganadora. ¡Vota por tu momento favorito de la última gala!

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

La Gran Final de La Voz fue una noche para recordar. Grandes artistas invitados, actuaciones que pusieron la piel de gallina y un público entregado que decidió el destino del programa.

Una noche en la que Antía, del equipo de Pablo López, se alzó con la victoria, grandes invitados pisaron el escenario y los coaches vivieron su última noche a lo grande.

Estos fueron los momentazos que marcaron una final histórica. ¿Cuál es tu favorito? Vota en nuestro ranking.

Ranking Gran Final de La Voz

  1. 1

    Laura Pausini abre la gran final

    Una actuación única, emocionante y a la altura de una noche histórica con la artista italiana. Piel de gallina desde el primer segundo.

  2. 2

    Pablo López y Malú cantan con los finalistas

    ‘Lo saben mis zapatos’ y ‘Blanco y negro’ unen generaciones, emoción y talento en el escenario.

  3. 3

    Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler rinden homenaje a la canción española

    Tres voces, un legado y un momentazo lleno de identidad y emoción. Las tres grandes artistas nos dejaron con la bica abierta

  4. 4

    Las mejores voces flamencas de La Voz

    Fuerza, raíz y verdad en una actuación que puso el plató en pie.

  5. 5

    El público elige a Antía como la voz de este país

    Una final inolvidable y una ganadora que ya forma parte de la historia de La Voz en el equipo de Pablo López.

Los coaches de La Voz

Así pasan la Navidad los coaches de La Voz: villancicos, familia, ¡y hasta dos chefs en la cocina!

