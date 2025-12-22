Ranking
Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025
De grandes actuaciones a el nombre de la ganadora. ¡Vota por tu momento favorito de la última gala!
Publicidad
La Gran Final de La Voz fue una noche para recordar. Grandes artistas invitados, actuaciones que pusieron la piel de gallina y un público entregado que decidió el destino del programa.
Una noche en la que Antía, del equipo de Pablo López, se alzó con la victoria, grandes invitados pisaron el escenario y los coaches vivieron su última noche a lo grande.
Más Vídeos
- “Ha sido brutal”: así se vivió la Gran Final de La Voz desde dentro con grandes artistas
- Así pasan la Navidad los coaches de La Voz: villancicos, familia, ¡y hasta dos chefs en la cocina!
- Los secretos del último disco de Laura Pausini: está compuesto por canciones que descubrió siendo coach de La Voz
Estos fueron los momentazos que marcaron una final histórica. ¿Cuál es tu favorito? Vota en nuestro ranking.
Ranking Gran Final de La Voz
- 1
Laura Pausini abre la gran final
Una actuación única, emocionante y a la altura de una noche histórica con la artista italiana. Piel de gallina desde el primer segundo.
- 2
Pablo López y Malú cantan con los finalistas
‘Lo saben mis zapatos’ y ‘Blanco y negro’ unen generaciones, emoción y talento en el escenario.
- 3
Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler rinden homenaje a la canción española
Tres voces, un legado y un momentazo lleno de identidad y emoción. Las tres grandes artistas nos dejaron con la bica abierta
- 4
Las mejores voces flamencas de La Voz
Fuerza, raíz y verdad en una actuación que puso el plató en pie.
- 5
El público elige a Antía como la voz de este país
Una final inolvidable y una ganadora que ya forma parte de la historia de La Voz en el equipo de Pablo López.
Publicidad