Mejores momentos | 22 de diciembre

La fantasía de Roberto Brasero en Pasapalabra: “El hombre que maneja el tiempo”

El meteorólogo de Antena 3 ha regresado al concurso arrasando con un espectacular pleno en la prueba Una de Cuatro. ¡Ni ha dejado jugar a Rosa!

Alberto Mendo
Publicado:

¡Qué bien le ha sentado a Roberto Brasero el estreno del invierno! En realidad, como hombre del tiempo de Antena 3, todas las estaciones le quedan tan bien como el jersey de cuello vuelto que se ha puesto para Pasapalabra. Además, ha regresado al concurso arrasando: con un pleno impresionante en la prueba Una de Cuatro.

El meteorólogo se ha encontrado de inicio con Jeanette, Sylvester Stallone, Paloma San Basilio y El Greco como opciones. Lo ha acertado todo, de principio a fin. Ni ha dejado jugar a Rosa. ¿Será este programa histórico para la concursante? Su segundo 24 está al caer y Natalia Millán ha hecho de pitonisa al comienzo de la tarde: “Tengo un pálpito”.

“Tengo un pálpito”: Natalia Millán presiente el bote en la semana clave de Rosa en Pasapalabra

De momento, Roberto Brasero ha conseguido 28 segundos para El Rosco de la coruñesa y ha dejado a todos impresionados. Roberto Leal incluso le ha nombrado “el hombre que maneja el tiempo”. ¡No lo pierdas en el vídeo!

