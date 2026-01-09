Hablamos con familiares de los presos políticos liberados en Venezuela: "Sigo sin saber dónde está mi esposo"

La incertidumbre y la falta de información marcan las horas de varias familias de presos políticos españoles en Venezuela. Así lo han contado este viernes en Espejo Público dos de ellas, que siguen sin saber con certeza cuál es la situación de sus familiares tras las últimas liberaciones anunciadas por el régimen de Nicolás Maduro.

María Constanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha, explica que aún no sabe si su marido ha sido liberado. “La opacidad sigue reinando. Muchos parientes estamos en la misma situación, solo nos guiamos por lo que dicen las redes sociales, no hay una confirmación de nada”. A día de hoy, solo puede dar fe de lo que ve en las imágenes que circulan: “Las dos personas que compartían celda con mi marido han sido liberadas, pero yo sigo sin saber dónde está mi esposo. Han salido dos de las siete personas que estaban en la celda de mi marido”. Pese a todo, asegura mantener la esperanza: “Estoy esperanzada de que salga pronto, aunque ya sé que no ha sido en esta primera tanda de presos liberados”.

Detenido en agosto de 2024

Cipriani ha denunciado las condiciones en las que se encuentra su marido desde que fue detenido. “¿Cómo no se escandaliza el mundo cuando vemos que hay cinco presidentes que claman por los derechos humanos de mi marido, que fue secuestro el 27 de agosto de 2024 y yo lo vi por primera vez el 8 de octubre de 2025? Estamos hablando de 14 meses después. Ni una sola visita ni una llamada telefónica”. Durante ese tiempo, la única información que ha recibido ha sido a través de otros presos: “Yo he tenido la información de mi marido por la gente que estaba con él y llamaban”.

También ha alertado sobre la situación judicial de su marido: “Perkins está asistiendo a un juicio sin abogado, el abogado del Estado no lo defiende sino que lo condena”. Sobre su detención, Constanza ha relatado que ocurrió en plena calle. “Estaba entrando en una farmacia en Caracas y lo secuestraron unos hombres con pasamontañas. Lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. Yo me enteré horas después. Su delito fue haber defendido la verdad y ser consecuente con sus principios”.

Susanna Griso ha entrevistado también a Yajaira González, familiar de dos presos políticos. Uno de ellos es Rocío San Miguel, una de las españolas liberadas que ya regresa a España. El otro es su hermano, Alejandro González, cuya liberación sigue sin confirmarse. González ha reconocido vivir estas horas con sentimientos encontrados: “El jueves fue un día de emociones encontradas porque cuando supe que mi excuñada Rocío estaba en libertad después de 2 años, me invadió la emoción. Pero siento una profunda tristeza porque mi hermano sigue preso en ese centro de tortura. No sabemos nada de Alejandro desde el 28 de diciembre. Vivimos en una incertidumbre absoluta”.

Además, ha denunciado la falta de información por parte de las autoridades españolas: “Mi hermano es español de nacionalidad y en ningún momento el consulado se ha puesto en contacto con nosotros. Hemos sido nosotros los familiares los que nos hemos puesto en contacto con ellos y nos dijeron que estaban trabajando en ello, pero no nos dieron más detalles”. González ha apuntado también a una posible represalia política: “Mi hermano fue coronel de las fuerzas aéreas de Venezuela y en los últimos años era ejecutivo de la petrolera Chevron, creo que detuvieron a mi excuñada porque pensaban que seguía siendo su mujer, y la detuvieron a modo de venganza”.

