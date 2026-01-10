Retos | Programa 1
El flow de José Yélamo en la coreografía sobre rampas
El presentador ha tenido que mostrar su increíble fondo físico en una complicada coreografía con rampas en su primer desafío de la temporada.
José Yélamo ha tenido por delante un reto musical en que ha tenido que realizar una espectacular coreografía en rampa junto a los bailarines de El Desafío.
El concursante ha llegado vestido al plató con mucho flow. Durante los ensayos, el presentador ha alucinado con la paliza que ha tenido que darse en la rampa a la vez que intenta bailar.
‘Danza, sudor y Yélamo’, una coreografía realmente difícil en la que el baile se realiza mientras se sube una pendiente.
Disfruta del espectacular baile de José Yélamo en El Desafío. ¡A todo ritmo!
