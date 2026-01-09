“Lo tenía”: la rabia de María José Campanario al caer de la torre de sillas con fuego

La mujer de Jesulín de Ubrique se ha atrevido a enfrentarse a un desafío que ya realizó su marido, pero complicándolo un poco más.

María José Campanario ha arrancado la sexta temporada de El Desafío con una prueba de fuego. Las sillas en altura a las que les han añadido el fuego en ellas.

La concursante se ha agobiado durante los ensayos, lo primero que tiene que hacer en enfrentarse a su miedo a las alturas y luego pasar la barrera del fuego.

María José Campanario ha confesado que en los ensayos le ha costado mucho respirar a la hora de enfrentarse al fuego en las sillas. La concursante tiene que colocar la torre de siete sillas e ir escalando hasta llegar al final.

Cuando esté sobre la cuarta o quinta silla prenderán fuego, el desafío se completará si María José Campanario es capaz de llegar al final y tirar de la argolla con los extintores. ¡Toda una prueba de fuego!