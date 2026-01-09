¡Me quemo! La ansiedad de Eduardo Navarrete en el reto de escapismo

Eduardo Navarrete se ha mostrado nervioso antes de afrontar el reto de escapar de la habitación.

Un desafío en el que el concursante se enfrenta al escapismo en una habitación en la que las paredes se van estrechando cada vez más.

Durante los ensayos de programa, Navarrete ha intentado sacar humor de la situación de tensión en la que se ha visto atrapado. Atado con cadenas y viendo las paredes estrecharse, el concursante de El Desafío ha pedido que no acabe atrapado entre las paredes.

Mucha angustia y agobio ha pasado Eduardo Navarrete para intentar abrir las cadenas en las que solo cinco llaves son las correctas de las treinta de las que dispone. ¿Será capaz de escapar de su reto?