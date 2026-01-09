Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 1

¡Me quemo! La ansiedad de Eduardo Navarrete en el reto de escapismo

El diseñador se ha enfrentado al primer desafío de escapismo de la temporada llenando de angustia el plato de El Desafío.

La ansiedad de Eduardo Navarrete en el reto de escapismo

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete se ha mostrado nervioso antes de afrontar el reto de escapar de la habitación.

Un desafío en el que el concursante se enfrenta al escapismo en una habitación en la que las paredes se van estrechando cada vez más.

Eduardo Navarrete: “Me merezco que me aten”

Durante los ensayos de programa, Navarrete ha intentado sacar humor de la situación de tensión en la que se ha visto atrapado. Atado con cadenas y viendo las paredes estrecharse, el concursante de El Desafío ha pedido que no acabe atrapado entre las paredes.

Mucha angustia y agobio ha pasado Eduardo Navarrete para intentar abrir las cadenas en las que solo cinco llaves son las correctas de las treinta de las que dispone. ¿Será capaz de escapar de su reto?

Roberto Leal

“Es justo que Gotzon haya ganado”: las palabras de Roberto Leal sobre el campeón de El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La ansiedad de Eduardo Navarrete en el reto de escapismo

¡Me quemo! La ansiedad de Eduardo Navarrete en el reto de escapismo

Eva Soriano deslumbra al desplegar sus alas en un baile de vértigo

Eva Soriano deslumbra al desplegar sus alas en un baile de vértigo

La tensión de Patricia Conde en la maniobra extrema

La tensión de Patricia Conde en la maniobra extrema: “Ay, dios mío”

Daniel Illescas levanta al público de El Desafío con una divertida performance deportiva
Retos | Programa 1

Daniel Illescas levanta al público de El Desafío con una divertida performance deportiva

La rabia de María José Campanario al caer de la torre de sillas con fuego
Retos | Programa 1

“Lo tenía”: la rabia de María José Campanario al caer de la torre de sillas con fuego

Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea
Retos | Programa 1

¡Derroche de energía! Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea

La concursante ha tenido que formar parte de la banda de Manuel Carrasco para inaugurar la sexta temporada de El Desafío por todo lo alto. ¡Así ha sonado Jessica Goicoechea a la batería!

Rosa convierte el tiempo en oro: da un golpe magistral para ganar en El Rosco
El Rosco | 9 de enero

Rosa convierte el tiempo en oro: da un golpe magistral para ganar en El Rosco

La concursante coruñesa, que había empezado con 32 segundos menos, se ha plantado con 22 aciertos, aprovechando que Manu ya había tenido un fallo y necesitaba superarla.

Así impacta el nuevo poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Fuerte”

Así impacta el nuevo poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Fuerte”

El arrebato de sinceridad de Manu con Roberto Leal en Pasapalabra: “No sabes lo triste que es”

El arrebato de sinceridad de Manu con Roberto Leal en Pasapalabra: “No sabes lo triste que es”

José Yélamo pierde la apuesta con Eva Soriano en Pasapalabra: “Es una falta de respeto”

José Yélamo pierde la apuesta con Eva Soriano en Pasapalabra: “Es una falta de respeto”

Publicidad