Retos | Programa 1
Daniel Illescas levanta al público de El Desafío con una divertida performance deportiva
El influencer se ha enfrentado al humor deportivo, un reto en el que ha tenido que sacar lo mejor de sí mismo para levantar al público con su gracia en una performance en la que ha hecho humor con diversas disciplinas deportivas.
El modelo ha salido de su zona de confort para hacer comedia en su primer reto de la temporada. “Vengo al programa a ponerme al límite” ha confesado Daniel Illescas.
El influencer ha sufrido en los ensayos al tener que aprender a hacer gestos de cara a sacar una sonrisa a la gente en El Desafío.
Con mucha gracias, Daniel Illescas ha levantado al plató con su performance en la que ha mezclado humor y deporte tras el bajón que han sufrido con María José Campanario en sus sillas de fuego.
Descubre el lado más divertido de Daniel Illescas en El Desafío.
