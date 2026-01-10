Antena3
La emoción de Willy Bárcenas con sus 4:01 minutos en la apnea de El Desafío: “Ha sido una lucha conmigo mismo”

Willy Bárcenas se ha convertido en el primer valiente en encarar la prueba estrella del programa, la temida apnea.

Carmen Pardo
En los entrenamientos, Juandi Alcazar ha asegurado que “hemos estado a punto de dejarnos de hablar”. El cantante se ha definido como una persona tenaz, pero a veces su lado más vago le puede.

Willy Bárcenas: “Tengo poca fuerza de voluntad”

El vocalista de Taburete ha asegurado no ser una persona muy acuática y tener muy poca fuerza de voluntad. Un hándicap contra el que Juandi Alcázar ha tenido que luchar para que sacar lo mejor de él bajo el agua.

Con una gran serenidad, el concursante se ha metido en el tanque de la apnea siguiendo las indicaciones de Juandi Alcázar.

El cantante ha logado los 4:01 minutos en la apnea de El Desafío quedando empatado en el ranking general con Feliciano López en la novena posición. ¡Todo un hito para inaugurar la temporada!

Posan en la rueda de prensa

Increíble, emocionante o arriesgado: los concursantes definen El Desafío en una palabra

Programas

