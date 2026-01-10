La emoción de Willy Bárcenas con sus 4:01 minutos en la apnea de El Desafío: “Ha sido una lucha conmigo mismo”

En los entrenamientos, Juandi Alcazar ha asegurado que “hemos estado a punto de dejarnos de hablar”. El cantante se ha definido como una persona tenaz, pero a veces su lado más vago le puede.

El vocalista de Taburete ha asegurado no ser una persona muy acuática y tener muy poca fuerza de voluntad. Un hándicap contra el que Juandi Alcázar ha tenido que luchar para que sacar lo mejor de él bajo el agua.

Con una gran serenidad, el concursante se ha metido en el tanque de la apnea siguiendo las indicaciones de Juandi Alcázar.

El cantante ha logado los 4:01 minutos en la apnea de El Desafío quedando empatado en el ranking general con Feliciano López en la novena posición. ¡Todo un hito para inaugurar la temporada!