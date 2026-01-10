Antena3
Ganador | Programa 1

Willy Bárcenas gana el primer programa de El Desafío con pleno de dieces

El cantante ha conseguido la máxima puntuación de los tres miembros del jurado tras conseguir un tiempo épico en la apnea del programa.

Carmen Pardo
Willy Bárcenas y José Yélamo se han jugado ser el ganador de la primera gala de El Desafío. Los dos concursantes han logrado transmitir la emoción y el esfuerzo en sus pruebas.

José Yélamo ha realizado una coreografía en rampa que ha rozado la perfección mientras Willy Bárcenas ha conseguido superar los 4 minutos en la apnea.

Willy Bárcenas se ha convertido en el ganador de la primera gala de la sexta temporada de El Desafío con los dieces de Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura.

El cantante ha donado los 12.000 euros de su premio a la asociación de Cris, contra el cáncer. “Es una enfermedad que todos tenemos casos cercanos y todo lo que se pueda investigar para mejorar para ellos va” ha dicho Willy Bárcenas sobre el premio donado.

