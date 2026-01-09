Retos | Programa 1
Eva Soriano deslumbra al desplegar sus alas en un baile de vértigo
La humorista ha confesado que tiene una mezcla de concentración, con nervios y ganas por ganar antes de enfrentarse a la coreografía aérea en El Desafío.
Publicidad
Eva Soriano ha asegurado que viene a por todas en la sexta edición del programa presentado por Roberto Leal.
La concursante ha afirmado estar dolorida de una dura semana de ensayos y con muchas ganas de afrontar su primer reto.
“Si no me meo encima puede quedar increíble” ha afirmado Eva Soriano ante la espectacular coreografía aérea a la que se tiene que enfrentar en El Desafío.
La coach de Eva Soriano ha explicado la prueba que es nueva en el programa, una coreografía en la que la coordinación es muy importante para que la concursante salga bien de la prueba.
La humorista ha defendido con mucha clase y elegancia el baile de vértigo al que se ha enfrentado en el primer programa de la sexta temporada de El Desafío.
Publicidad