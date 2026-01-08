Los presos políticos españoles que Venezuela ha liberado: ¿Quiénes son y por qué estaban allí?

Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional, anunció este jueves en Caracas la excarcelación de un número significativo de presos políticos, entre ellos varios ciudadanos españoles, según adelanta EFE. La medida había sido adelantada la noche anterior por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante un encuentro con diputados en el Palacio de Miraflores con motivo del inicio de la nueva legislatura. "Es un gesto nuestro", señaló entonces.

De acuerdo con Jorge Rodríguez, la decisión responde a un intento de favorecer la unidad nacional y la convivencia pacífica. "Los procesos de liberación comienzan desde este mismo momento. Es un gesto orientado a la paz y a que nuestra República pueda desarrollarse en un clima de tranquilidad", afirmó durante su intervención.

¿Quiénes son los presos?

Entre los reclusos extranjeros incluidos en la medida figuran varios españoles, actualmente encarcelados en Rodeo 1 y en el Helicoide, dos de los principales centros de detención del país. El Gobierno español llevaba semanas presionando para lograr la liberación de los turistas vascos Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa, de 35, detenidos tras ser acusados sin pruebas de actuar como agentes españoles, así como del marinero canario Miguel Moreno Dapena, de 34 años, arrestado en junio del año pasado cuando navegaba a bordo del buque cazatesoros N35 en aguas en disputa entre Guyana y Venezuela.

Fuentes diplomáticas indicaron a 'El Mundo' que se espera la liberación de alguna de las mujeres hispanovenezolanas recluidas en el Helicoide. En este centro permanece desde hace casi dos años Rocío San Miguel, figura destacada de la sociedad civil venezolana y poseedora de doble nacionalidad.

Durante su discurso en el Parlamento, Jorge Rodríguez agradeció públicamente la mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su implicación en el proceso. Zapatero encabeza desde hace tiempo un grupo de apoyo a Delcy Rodríguez, activado después de que Washington decidiera que la ex vicepresidenta lideraría las primeras etapas de una transición política supervisada desde el exterior.

La estrecha relación política entre los hermanos Rodríguez había supuesto, en los últimos tres años, un periodo especialmente negativo para los derechos humanos. De hecho, la última liberación de un preso político se produjo en enero de 2023, cuando el general chavista disidente Miguel Rodríguez Torres fue excarcelado gracias a la mediación del propio Zapatero. "Estamos verificando cada una de las liberaciones. Ya tenemos constancia de que algunas personas, incluidos extranjeros, se dirigen hacia la libertad", confirmó Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que, según la información recibida y los anuncios realizados por las autoridades venezolanas, entre los liberados hay ciudadanos españoles. Exteriores señaló que mantiene contacto permanente con la Embajada de España en Caracas y que está preparada para ofrecer toda la asistencia necesaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.