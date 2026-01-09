Antena3
Retos | Programa 1

¡Derroche de energía! Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea

La concursante ha tenido que formar parte de la banda de Manuel Carrasco para inaugurar la sexta temporada de El Desafío por todo lo alto. ¡Así ha sonado Jessica Goicoechea a la batería!

Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea

Carmen Pardo
La influencer se ha agobiado mucho durante los ensayos y no sabe como le va a salir la prueba durante el programa. “Soy un poco torpe”, ha confesado la concursante en las previas a su reto.

Jessica Goicoechea al enfrentarse a la batería: “Esto suena fatal”

Para Jessica Goicoechea tocar con Manuel Carrasco es una gran mezcla de responsabilidad e ilusión. La joven ha terminado con ampollas en las manos de las baquetas y de practicar de sol a sol.

El coach ha confesado que “esta canción es la más difícil de la historia de El Desafío” por los cambios de ritmo.

Manuel Carrasco ha entrado al plató con muchas ganas de cantar ‘Pueblo salvaje’ en el desafío de Jessica Goicoechea. Un momento mágico el vivido en el plató del programa en el que la música y la energía han fluido. ¡Todo un espectáculo!

El Desafío regresa más fuerte que nunca

El Desafío regresa más fuerte que nunca: “Es lo más salvaje que vamos a ver en televisión”

