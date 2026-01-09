¡Derroche de energía! Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea

La influencer se ha agobiado mucho durante los ensayos y no sabe como le va a salir la prueba durante el programa. “Soy un poco torpe”, ha confesado la concursante en las previas a su reto.

Para Jessica Goicoechea tocar con Manuel Carrasco es una gran mezcla de responsabilidad e ilusión. La joven ha terminado con ampollas en las manos de las baquetas y de practicar de sol a sol.

El coach ha confesado que “esta canción es la más difícil de la historia de El Desafío” por los cambios de ritmo.

Manuel Carrasco ha entrado al plató con muchas ganas de cantar ‘Pueblo salvaje’ en el desafío de Jessica Goicoechea. Un momento mágico el vivido en el plató del programa en el que la música y la energía han fluido. ¡Todo un espectáculo!