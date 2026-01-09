Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 1

La tensión de Patricia Conde en la maniobra extrema: “Ay, dios mío”

La presentadora se estrena en el programa con una complicada prueba de maniobra extrema con un coche. Así ha sido el espectacular debut de Patricia Conde en El desafío.

La tensión de Patricia Conde en la maniobra extrema

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde es una mujer todoterreno y así lo ha demostrado en su primer reto en el programa presentado por Roberto Leal.

Patricia Conde: “Estaba cagada de miedo”

“No sé si esta prueba me va a servir para aparcar en la puerta del cole”, ha bromeado la presentadora al hablar del desafío al que se ha sometido.

Durante los ensayos, la concursante de El desafío ha explicado que estaba bastante asustada ante la prueba.

Patricia Conde ha tenido que tirar de precisión y equilibrio al volante para ser capaz de subir una rampa de 45º a dos ruedas llenando de tensión el plató de El desafío al perder de vista las ruedas en más de una ocasión. ¿Será capaz de enfrentarse a la maniobra máxima?

Roberto Leal

“Es justo que Gotzon haya ganado”: las palabras de Roberto Leal sobre el campeón de El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La tensión de Patricia Conde en la maniobra extrema

La tensión de Patricia Conde en la maniobra extrema: “Ay, dios mío”

Daniel Illescas levanta al público de El Desafío con una divertida performance deportiva

Daniel Illescas levanta al público de El Desafío con una divertida performance deportiva

La rabia de María José Campanario al caer de la torre de sillas con fuego

“Lo tenía”: la rabia de María José Campanario al caer de la torre de sillas con fuego

Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea
Retos | Programa 1

¡Derroche de energía! Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea

Rosa convierte el tiempo en oro: da un golpe magistral para ganar en El Rosco
El Rosco | 9 de enero

Rosa convierte el tiempo en oro: da un golpe magistral para ganar en El Rosco

Así impacta el nuevo poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Fuerte”
Mejores momentos | 9 de enero

Así impacta el nuevo poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Fuerte”

El concursante ha sacado con sus versos una sonrisa a José Yélamo, Patricia Conde, Eva Soriano y Willy Bárcenas.

El arrebato de sinceridad de Manu con Roberto Leal en Pasapalabra: “No sabes lo triste que es”
Mejores momentos | 9 de enero

El arrebato de sinceridad de Manu con Roberto Leal en Pasapalabra: “No sabes lo triste que es”

El concursante ha terminado expresando su frustración al comprobar, un programa más, cómo en La Pista el resto se sabía una canción que él parecía desconocer.

José Yélamo pierde la apuesta con Eva Soriano en Pasapalabra: “Es una falta de respeto”

José Yélamo pierde la apuesta con Eva Soriano en Pasapalabra: “Es una falta de respeto”

Roberto Leal y José Yélamo, casi idénticos en Pasapalabra: “Lo que te pides y lo que te llega”

Roberto Leal y José Yélamo, casi idénticos en Pasapalabra: “Lo que te pides y lo que te llega”

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Los problemas por los que Cristiano Ronaldo ha puesto a la venta su casa: "Entras en la urbanización y nadie te para"

Publicidad