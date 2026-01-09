La tensión de Patricia Conde en la maniobra extrema: “Ay, dios mío”

Patricia Conde es una mujer todoterreno y así lo ha demostrado en su primer reto en el programa presentado por Roberto Leal.

“No sé si esta prueba me va a servir para aparcar en la puerta del cole”, ha bromeado la presentadora al hablar del desafío al que se ha sometido.

Durante los ensayos, la concursante de El desafío ha explicado que estaba bastante asustada ante la prueba.

Patricia Conde ha tenido que tirar de precisión y equilibrio al volante para ser capaz de subir una rampa de 45º a dos ruedas llenando de tensión el plató de El desafío al perder de vista las ruedas en más de una ocasión. ¿Será capaz de enfrentarse a la maniobra máxima?