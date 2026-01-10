El espíritu de superación de Willy Bárcenas en la apnea y la frustración de María José Campanario

La sexta temporada de El Desafío ha arrancado por todo lo alto con un invitado de excepción. Manuel Carrasco ha inaugurado los desafíos junto a Jessica Goicoechea interpretando junto a su banda ‘Tierra salvaje’

Jesica Goicoechea ha defendido magistralmente la canción a la batería.

La segunda concursante en enfrentarse a su reto ha sido María José Campanario. La mujer de Jesulín de Ubrique ha subido de nivel la dificultad en la prueba de las sillas arriesgándose a poner fuego en su desafío.

Cuando solo le quedaba una silla por colocar, un enganchón en el traje le ha hecho caer de la torre de sillas apiladas. “Lo tenía”, ha exclamado con frustración María José Campanario al no conseguir su prueba.

Para levantar al público tras el fracaso de María José Campanario ha llegado Daniel Illescas. El modelo ha realizado una divertida performance deportiva llena de sentido del humor.

La tensión ha llegado a su punto álgido en el plató con el desafío de Patricia Conde. La presentadora ha realizado una maniobra extrema que ha culminado con éxito.

Eva Soriano se ha erigido como una concursante muy competitiva y lo ha dejado patente en su reto. La humorista ha trabajado muy duro durante la semana llegando a tener varios moratones en su cuerpo para lograr realizar una danza aérea con un gran nivel de dificultad.

El número de escapismo ha llegado de la mano de Eduardo Navarrete. El diseñador ha llenado de incertidumbre el plató de El Desafío al tener que escapar de una complicada habitación del pánico.

José Yélamo ha cambiado totalmente de registro sobre lo que estamos acostumbrado a verle en los programas y ha demostrado ser un concursante con mucho flow y una gran capacidad aeróbica.

El presentador ha recreado un espectacular número de baile en rampas junto al elenco de bailarines de El Desafío.

La apnea de Willy Bácenas ha sido todo un ejemplo de superación. El cantante dudaba antes de la prueba sobre si le superaría su vaguería o sería capaz de soportar el sufrimiento que supone la prueba reina de El Desafío.

Finalmente, Willy Bárcenas se ha superado a si mismo y ha realizado una increíble apnea logrando los 4:01 minutos bajo el agua.

Una prueba que le ha convertido en el ganador de la primera gala de El Desafío consiguiendo los tres dieces del jurado.