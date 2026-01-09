La Audiencia Nacional abre diligencias previas por una querella contra Zapatero por presunta colaboración con el régimen de Maduro en Venezuela

La Audiencia Nacional ha acordado la incoación de diligencias previas tras admitir a trámite una querella presentada contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunta colaboración con el régimen de Maduro. La resolución, fechada el 8 de enero de 2026, corresponde al Juzgado Central de Instrucción número 6 y se encuentra en una fase inicial de carácter estrictamente preliminar.

Según el auto judicial, la querella fue repartida al citado juzgado el pasado 5 de enero, interpuesta por la Asociación HazteOir.org, que atribuye al exjefe del Ejecutivo una presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El magistrado señala que, a la vista de las actuaciones, los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Fase preliminar sin imputaciones

El juez subraya que, en este momento, no están determinadas ni la naturaleza concreta ni las circunstancias de los hechos denunciados. Por ello, y conforme al artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acuerda la apertura de diligencias previas con el objetivo de practicar las actuaciones esenciales que permitan esclarecer los hechos y determinar el procedimiento aplicable.

La resolución insiste en que se trata de una fase inicial del proceso, sin que exista todavía imputación formal ni apertura de investigación en sentido estricto contra el expresidente. El propio auto remarca el carácter preliminar de las diligencias y la necesidad de recabar más información antes de adoptar decisiones de mayor alcance.

Informe al Ministerio Fiscal

En la parte dispositiva, el magistrado acuerda además dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que emita un informe sobre la competencia del órgano judicial. La Fiscalía deberá pronunciarse sobre si la Audiencia Nacional es el tribunal competente para instruir los hechos denunciados en la querella.

El PP cita a Zapatero en el Senado

Además, el Partido Popular llevará el próximo lunes a debate y votación en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado una ampliación del plan de trabajo que incluye la comparecencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La iniciativa forma parte de una ofensiva política del PP para centrar el foco en las relaciones del exjefe del Ejecutivo con las compañías Plus Ultra Líneas Aéreas y Forestalia, dos de los ejes que los populares quieren esclarecer en el marco de la investigación parlamentaria.

Según informó el PP, la ampliación del listado de comparecientes pretende arrojar luz sobre un entramado que, a su juicio, conecta rescates públicos, capital extranjero y decisiones administrativas que consideran irregulares. En el caso de Plus Ultra, los populares proponen llamar también a Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de la aerolínea; a Roberto Roselli, consejero delegado; y a Julio Martínez Martínez, empresario detenido por la UDEF en el mismo operativo que directivos de la compañía. El PP sostiene que este último mantuvo horas antes una reunión "secreta" con Zapatero en El Pardo.

Críticas del PP y ampliación de comparecencias

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, defendió la citación del expresidente al considerar que "Zapatero aparece vinculado políticamente, y debe aclarar hasta dónde, en uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno". En su opinión, se trata de una red que "conecta rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas profundamente anómalas". "A Sánchez y Zapatero rescatar aerolíneas les renta mucho", añadió.

Además de los directivos de Plus Ultra, el PP quiere que comparezcan Ana de la Cueva Fernández, actual presidenta de Patrimonio Nacional y exsecretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y María Pilar Paneque, exsubsecretaria de Hacienda en 2020. Ambas formaron parte del Consejo Rector del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasse), el instrumento que canalizó el rescate a la aerolínea.

Críticas del PP y ampliación de comparecencias

En paralelo a las comparecencias, el PP solicita abundante documentación. Entre otras peticiones, reclama a la SEPI el expediente íntegro del rescate concedido a Plus Ultra. También figuran en el listado de comparecientes Gregorio Martínez, exgerente del PSOE durante la etapa de la Gestora y las primarias de 2017, y Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI.

La ofensiva popular se extiende al grupo Forestalia. En este ámbito, el PP propone llamar a Susana Sumelzo, exsecretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, y al presidente de la compañía, Fernando Samper. Los populares subrayan que la UCO investiga el entramado societario creado por Forestalia en torno a licencias eólicas y solares en Aragón.

En cuanto a la documentación, el PP solicita al Ministerio para la Transición Ecológica copias de los expedientes de concesión de licencias o autorizaciones para parques eólicos, líneas eléctricas y plantas fotovoltaicas otorgadas al grupo o a sociedades participadas desde 2018 hasta finales de 2025.

Alicia García elevó el tono al asegurar que "todo lo que rodea a Sánchez rezuma corrupción", una afirmación que el PP enmarca en su estrategia para exigir responsabilidades políticas. La votación del lunes en la comisión determinará si el plan de trabajo se amplía y si Zapatero comparece finalmente ante el Senado para explicar su relación con Plus Ultra y Forestalia.

