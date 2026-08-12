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Crisis migratoria Ceuta

Guadalupe reacciona a todos los mensajes que ha recibido tras hablar de la situación en Ceuta: "No vamos a parar"

Un fragmento de la entrevista realizada a Guadalupe, una sanitaria ceutí indignada, acumula ya cientos de miles de visualizaciones y numerosos mensajes de apoyo. La ceutí asegura que solo ha puesto voz a lo que escucha cada día en su consulta y reclama soluciones.

Guadalupe asegura que "no van a parar" hasta recuperar la normalidad en Ceuta

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Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
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La entrevista de Guadalupe, médico, en Espejo Público ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. Ayer, la ceutí conectó en directo con nosotros para denunciar la insostenible situación que está viviendo la ciudad autónoma, tanto en las calles como en los hospitales. La ceutí asegura que los mensajes que ha recibido reflejan el mismo sentimiento que percibe entre muchos ciudadanos de la ciudad: tristeza, preocupación y sensación de abandono. Añade que su intención no era otra que trasladar lo que escucha diariamente en su consulta y afirma que Ceuta es su casa y su familia.

Guadalupe responde a los comentarios.

“Solo he transmitido lo que ellos me dicen”

Guadalupe explica que muchos de los pacientes que atiende tienen allí a sus hijos y nietos y asegura que la situación está generando tristeza y preocupación. Afirma que, cuando acuden a la consulta, tiene que “hacer fuerza y animarlos” porque, según dice, “la gente está triste”. La ceutí añade que existe una sensación de abandono y de engaño y asegura que muchos se preguntan qué va a ocurrir con su ciudad.

Critica a las reivindicaciones de Marruecos

“No vamos a parar, te amamos Ceuta”

Tras escuchar las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, que volvió a reivindicar Ceuta y Melilla, Guadalupe afirma que “Ceuta y Melilla nunca han sido de Marruecos”. Asegura que España tenía ambas ciudades antes de la formación del actual Estado marroquí y reclama un Gobierno “fuerte” que, según sostiene, defienda a Ceuta. Añade que los ceutíes se sienten “más españoles que nadie” y reivindica recuperar la normalidad en sus calles, parques y playas.

Guadalupe pide ayuda: “Los ceutíes están saturados”

“No podemos volver a repetir esa imagen”

Guadalupe también reclama que se establezcan pautas claras de actuación ante una nueva situación como la vivida en los últimos días. Asegura que las fuerzas de seguridad del Estado lo dieron todo durante la crisis y afirma que sus compañeros del hospital están “deshechos, cansados y saturados”. La ceutí insiste en que es necesario un protocolo de actuación y añade que no se puede volver a repetir una situación como la vivida. Su mensaje, concluye, es claro: asegura que no van a parar hasta recuperar la “normalidad real” y vuelve a lanzar un mensaje de apoyo a Ceuta.

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