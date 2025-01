Gonzalo Miró, serio tras la entrevista a García-Page y "el pedrusco de Puigdemont": "No me parece nada nuevo"

Emiliano García-Page compartía sus inquietudes ante la convulsa situación política actual. El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y secretario general del Partido Socialista castellanomanchego, se pronunciaba a cerca de los asuntos que acaparan la atención política presente.

En la entrevista compartió sus opiniones sobre la dificultad que tiene el actual Gobierno para sacar adelante sus proyectos, dada la composición del Congreso de los Diputados. El último caso que sirve como ejemplo ha sido el rechazo de la cámara al conocido como decreto ómnibus. Por estos continuos obstáculos, Page consideraba que Pedro Sánchez debería barajar la

También confesaba que da "pocas alegrías" al presidente del Gobierno, con el que además admitía tener "muy poca" relación.

Mensaje "a los que bajan la cabeza"

La periodista Carmen Morodo compartía su punto de vista y leí a entre líneas en las palabras del político para deducir lo siguiente: "Lo piensan muchísimos dentro del Partido Socialista, pero él tiene la libertad para decirlo".

Además Morodo intuía un mensaje a parte del círculo político más próximo de Sánchez, que callan ante muchas de las decisiones políticas que se toman pese a estar en desacuerdo con ellas: "No tienen la libertad, no tienen el cargo, no tienen una presidencia con mayoría absoluta".

Elisa Beni opinaba algo distinto a su compañera: "Hay que saber correr riesgos para usar la libertad".

La también periodista Laura Teruel subrayaba una característica del Partido Socialista: "El PSOE se ha caracterizado por discutir con las puertas abiertas". Sin embargo esta afirmación era enfrentada por sus compañeras, que le recordaban los recientes enfrentamientos en la federación de Madrid, que se saldaba con la renuncia de su secretario general, Juan Lobato.

Integridad comprometida

Emiliano García-Page confesaba sentirse dolido por con su partido por haber estirado demasiado los valores y los principios, pero también tener esperanza en que el PSOE recupere el lugar que pensaba que ha ocupado hasta ahora "tarde o temprano", y aseguraba seguir sintiéndose cómodo dentro del partido.

"Gobernar una mayoría ingobernable"

Rubén Amón afirmaba que "nada de lo que dijera García-Page debería molestar a un socialista", y mostraba su coincidencia con las opiniones del socialista sobre "la forma insólita de gobernar una mayoría que es en sí misma ingobernable".

"No todos tenemos el mismo sentido del humor"

La presentadora Susanna Griso preguntaba al colaborador del programa Gonzalo Miró, al que le advertía un semblante serio que no cambiaba con las "gracias" del castellanomanchego.

"No me parece nada nuevo", expresaba Gonzalo, que enumeraba lo que para él eran los mismos argumentos que Page ya habría expresado en otras ocasiones: "Sánchez muy mal, los independentistas peor, Feijóo bien, bueno, es un poco el discurso de Page".

"Entiendo lo que él pretende de la política, pero un parlamento atomizado como el de ahora no da para lo que quiere. Probablemente Pedro Sánchez también lo querría, seguro", sentenciaba Miró.

Por último Gonzalo retaba a que García-Page diera un paso al frente y se presentara como alternativa a Pedro Sánchez. Proponía que se postulara a liderar el PSOE si considera que debe tomarse otro camino: "A lo mejor llega el momento en el que él puede poner a prueba a la militancia. A ver si realmente lo que quiere la militancia del partido es a alguien como Page".

