El relato de uno de los vecinos de la Valduerna sobre los incendios: "El operativo ha sido desastroso"

Castilla y León está siendo una de las comunidades más afectada por la ola de incendios que están arrasando España. Concretamente, la comarca de la Valduerna (León) ha vivido en los últimos días situaciones extremas Entre quienes combatieron las llamas en primera línea se encuentra Pablo Blanco, vecino de Villalís de la Valduerna, que ha recordado como se vivió la situación en Espejo Público.

Según explica, "el martes y miércoles de la anterior semana nos atacó bien el fuego, aunque ahora la situación ya es más tranquila". Sin embargo, lo peor llegó cuando recibieron el aviso de que el incendio se dirigía directamente hacia el pueblo. "Nos avisan sobre las ocho de la tarde de que el fuego entraba a una velocidad elevada. Llegamos intentando no entorpecer a la Guardia Civil, porque entendemos que hagan su trabajo, pero también tenemos que defender lo nuestro", recuerda.

Ante la emergencia, la primera reacción de los vecinos fue contactar con un guarda medioambiental. Según señala el vecino les dijo "que hiciéramos lo que pudiéramos de la forma que pudiéramos, porque nadie iba a ir a apagar el fuego".

Críticas a la gestión

El vecino lamenta que meses atrás se cuestionara la inversión en medios contra incendios y ahora las consecuencias estén a la vista: "No puedes decir hace unos meses que tener operativo contra incendios es un gasto de dinero, porque ha ardido toda la provincia". También señala deficiencias en la actuación de los equipos: "El operativo ha sido desastroso. No puedes tener a la UME organizada de esa manera, ha sido nefasta. En general todo ha sido una vergüenza, ha ardido toda la provincia".

Otro de los aspectos que destaca es la política forestal. Blanco considera un error "dar subvenciones a pinares" en la zona ya que estos son "los primeros que arden, es combustible. Las piñas saltan por todos lados y ha ardido el bosque entero". Frente a ello, reivindica la vegetación autóctona, como las encinas, que resisten mejor al fuego.

Una comarca herida

El impacto emocional en Villalís y en los pueblos de alrededor es enorme. "Un pueblo donde el monte está cerca y los cazadores van durante todo el año, y de repente verlo abrasado entero... Conseguimos librar una pequeña zona, pero el resto ha quedado reducido a cenizas".

