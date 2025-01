Emiliano García-Page, en El Hormiguero: "El PSOE está por encima de cualquier dirigente y cualquier época"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el protagonista de la noche en El Hormiguero. El socialista ha acudido a analizar su situación actual en el PSOE, destacando que en ningún momento ha pensado en darse de baja: "Tengo más vocación política" que su hermano, que sí lo hizo en tiempos de la amnistía. "El PSOE está por encima de cualquier dirigente y cualquier época , de manera que yo estoy más tiempo en el PSOE de lo que ahora pueden estar decidiendo". "Pasarán todas las épocas y yo seguiré afiliado al PSOE", ha señalado.

Además, ha señalado que le merece la pena seguir dentro del partido porque "el espacio que representa el PSOE, el solar de la socialdemocracia, yo intento no moverme mucho de ahí; yo creo que es además el espacio más querido dentro de la opinión de la gente en España. Representa el porqué estoy en política", ha comentado.

En cuanto a la situación actual de España, Page ha comentado que al país "le sobra populismo barato y demagogia barata". En esa línea, ha señalado que le duele que "el Congreso se convierta en un show", ya que asegura que él sigue creyendo en "la política seria" y en que cuando se da la palabra "hay que intentar al menos cumplirla".

Principales problemas de España

"A raíz de la crisis del 2007, que fue la más grave porque destrozó la autoestima colectiva, emergió un populismo social político", como puede ser "Podemos", y que luego emergieron otros como "el populismo de la extrema derecha, que es el de Vox". Ha señalado que su objetivo será prescindir de los "extremos" y del "populismo barato". Además ha señalado el peligro de que ahora "ese populismo se ha colado en las instituciones". "Que sea populista alguien que está en la oposiución es grave, pero que lo sea alguien que tiene la responsabilidad de gobernar, es temerario".

Con respecto a los que lo acusan de falta de coherencia por ser duro con Pedro Sánchez y seguir apoyándolo a la hora de la verdad comenta que es "una campaña que hacen desde el PP" porque a estos les molesta haber "vendido la piel del oso antes de cazarla" ya que el "no le va a hacer el trabajo sucio al PP". "Si te quedas en minoría como es mi caso hay que aceptarlo, hay que ser demócrata antes que de izquierdas o derechas" asegura. También ha señalado que le habría gustado ver a " algún dirigente del PP hubiera abierto el pico" con el caso Bárcenas.

Con respecto al pacto fiscal con los catalanes comenta que el PSOE "ha comprometido" su integridad para mantenerse en el Gobierno. "No digo que la haya traicionado, pero en algunos aspectos yo creo que se estira demasiado los valores y los principios, me duele" comenta. Asegura que intenta mantener una posición "clara" de recordar el lugar del PSEO al que cree que tarde o temprano acabará regresando "es lo que pide la inmensa mayoría de los españoles".

Relación con Pedro Sánchez

En cuanto a su relación con Pedro Sánchez ha asegurado que es muy poca, de hecho, y que es "muy poca, básicamente institucional, la que se ve". No obstante asegura que no es "'sanchista', pero tampoco 'pagista'" .Ha señalado no compartir alguna de sus opiniones y ha confesado que "es muy complicado" hablar con un presidente del Gobierno pero señala que cuando han estado juntos han hablado "con cordialidad".

Asegura que no cree que Pedro Sánchez tenga intención de moverle la silla, ya que el PSOE de Castilla-La Mancha consigue victorias electorales en su territorio: "La política es así de despiadada".

