Gonzalo Miró 'provoca' a Lorena García y a Samanta Villar al confesar si ha sido infiel o no

Dica y Mauro justo antes de la cena de Fin de Año del pasado 2022 descubrieron que, tras 12 años de relación, uno de los dos fue infiel al otro y empezó "ese pin pon de creencias. ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Esto se perdona? ¿No se perdona?...Los dos sentimos que ninguno quería irse" recuerda ella.

Esta pareja ha sabido convertir este bache en una fortaleza y ahora enseñan a otras personas cómo superar una infidelidad y sobre todo transmiten que precisamente ese "infierno" fue el impulso que les cambió la vida a mejor.

No quieren revelar quién de los dos fue infiel, pero su historia ha hecho que en el plató de Espejo Público suba la temperatura y que tanto Lorena García, como Samanta Villar, Gonzalo Miró y Ángel Antonio Herrera se abran para confesar qué opinan ellos de la infidelidad.

Todos ellos se han sometido a un test de 3 preguntas a las que tenían que contestar con un sí o no. La primera pregunta fue: ¿Habéis sido infieles alguna vez? Para la primera confesión hubo respuestas para todos los gustos. Lorena y Samanta han confesado que sí y sin embargo Gonzalo Miró y Ángel Antonio han coincidido en que "nunca jamás", respuesta que no ha convencido ni a Lorena ni a Samanta que han exclamado: "Venga, anda..."

La segunda pregunta: ¿Habéis perdonado una infidelidad? Aquí de nuevo vuelve a haber dos bloques y los dos hombres han coincidido en que "siempre" mientras Lorena ha compartido que a ella le dijeron "esto no es lo que parece" y Samanta se quejó de que nunca le había pedido perdón, y entre bromas aclara "no tengo nada contra este cabrón".

La última pregunta es qué haríais en el caso de que les hayan sido infieles: ¿Segunda oportunidad o si te he visto no me acuerdo? Gonzalo Miró no ha dudado en que "nunca perdonaría que me lo cuentes" y Lorena que en un primer momento iba a responder que "romper" como Ángel Antonio luego se lo ha pensado y "depende del amor".