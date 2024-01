La baronesa Thyssen reconoce que ha perdonado y cometido infidelidades: "Somos humanos"

Nuestros compañeros de Más Espejo han viajado a Andorra para realizar una entrevista en exclusiva a la Baronesa, Tita Thyssen. Miguel Valls le pregunta a Tita Cervera si mantiene contacto con el Rey Emérito, su respuesta es clara, sí. Nos cuenta que para España ha hecho todo, dice que los españoles tienen que sentirse orgullosos de lo que ha sido el Rey Juan Carlos para España, y agradecidos. Espera que el Rey regrese a España y pueda vivir donde se merece. Habla a veces con él, lo admira mucho, señala.

El Rey la llama Tita, le gusta Felipe VI también, lo conoce desde pequeño, y dice que es maravilloso. ¿De qué se hablan con los reyes? Carmen nos dice que como si hablase con alguien cualquiera, de todo. Nos cuenta que se habla más de temas personales, temas de navegación, de excursiones, películas, de gente del mundo, la política se queda apartada de la conversación.

Hemos hablado sobre varios personajes muy importantes. Vladímir Putin, presidente de Rusia, quiso nombrar princesa o reina de San Petersburgo a Tita, hasta en dos ocasiones. La primera, nos cuenta, le mandó una delegación, hace años para San Petersburgo. Él quería su colección ahí, y le ofrecía que estuviera en un museo. Dos años después el Ministro de Cultura de Rusia, vino expresamente a hablar con ella. Nos cuenta que habló con él directamente por teléfono y que le ofrecía un museo. Asegura Tita que Putin fue simpático, y desde entonces no ha vuelto a hablar más con él.

Sobre política Tita está al día, le interesa. Nos cuenta que le da pena la situación, las grandes guerras que hay en el mundo. Sobre el arte, nuestro compañero Miquel le pregunta a Tita, ¿a quién le interesa más el arte, a la derecha o a la izquierda? Entre risas, contesta que ella es como los cuadros, atemporal. Ellos no dicen quien es mejor o quien es peor, afirma. ¿En una Cataluña independentista, estas obras seguirían expuestas? No contesta, nos dice que ella no es política.

Por otro lado, se opone a la tala de árboles en Madrid, no le gusta. Ella cree en la naturaleza, cuenta que los árboles tienen vida y si te abrazas a los árboles pueden llegar a sentirlos.

Habla de sus hijas, cuenta que como madre ha sido maravillosa, no las ha reñido mucho. Quiere que sean niñas normales. Nos cuenta que su hija Carmen es una gran estudiante, brillante. Su hija Sabina es artista, dibuja cómics, y tiene una gran facilidad para hablar diferentes idiomas. Le gusta que tengan confianza con ellas, y que le puedan contar todo lo que quieran. Tiene cinco nietos, muy buenos todos. Cuenta que ella ha hecho muchos testamentos, y a medida que va cambiando la vida, los va cambiando.

Por último cuenta que habló hace poco con Julio Iglesias por teléfono y le dijo que se tenían que haber casado. Entre risas afirma que es el mejor. Cuenta que ellos son grandes amigos y que nunca hubo ninguna intención.

Tita reconoce que una infidelidad se puede perdonar, pero diez no. Para ella es más importante la relación que has establecido con una persona, y asegura que no vale la pena desperdiciar todo por no perdonar un desliz. "Es un tema de orgullo tuyo, de ego". Ella misma reconoce que también ha sido infiel, "somos humanos". No supuso este desliz el final de su historia de amor: "me lo han perdonado". Pero ahora no está enamorada y no se imagina así, "me he acostumbrado a la libertad". Y eso que le han atribuido bastantes veces amantes con los que no ha compartido cama, y es que para ella es mas "higiénico" dormir separados, "como los reyes".