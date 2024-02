Gonzalo Miró y Mariló Montero protagonizan un encontronazo en Espejo Público: "Ahora me vas a enseñar a mí a ser tertuliana"

Los colaboradores de Espejo Público Gonzalo Miró y Mariló Montero han vivido un momento de encontronazo durante el directo. El programa estaba tratando el 'caso Koldo' que ha salpicado al exministro José Luis Ábalos y que investiga las adjudicaciones públicas para comprar mascarillas en la época de la pandemia.

Antes de comenzar su discurso Mariló Montero tenía unas palabras para su compañero de sofá que reía a carcajada. "Espera Gonzalo que voy y esto te va a gustar. Le sienta mal que siempre esté a su contra. Le pone", señalaba. Gonzalo Miró respondía a la comunicadora diciéndole que estaba costumbrado a su discurso. Un comentario que no parecía gustarle a Mariló que retomaba sus palabras diciéndole: "Ahora me vas a enseñar a mí ser tertuliana, se me da mejor presentar pero no se me da mal ser contertulia", le espetaba.

"A Pedro Sánchez se le ha ido de las manos el control de Ábalos"

Gonzalo intervenía para decirle: "No te pongas así, yo solo me río" en un tono de complicidad que dejaba entrever el buen ambiente que se respira entre los colaboradores.

Montero entonces empezaba diciendo que al presidente del Gobierno Pedro Sánchez se le había ido de las manos el control del exministro y diputado socialista José Luis Ábalos al que el partido ha pedido su dimisión pero que se ha negado por el momento a entregar su acta de diputado. Ponía como ejemplo las palabras del personaje cinematográfico Vito Corleonne que le decía a su familia que tenía que hacer crecer a los que tuviera cerca para que el día que él se retirara la empresa siguiera bien liderada.