“Va a ser un pelotazo”: Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3

Juego de pelotas es un formato de éxito internacional que muy pronto se estrenará en Antena 3 con Juanra Bonet al frente.

“Te tienes que mojar para salir seco del programa”, así es Juego de pelotas. El programa tiene diversión garantizada y los concursantes optan a un premio de hasta 100.000 euros.

“Va a ser un pelotazo” confiesa Juanra Bonet sobre el formato. No te pierdas el estreno de Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3.