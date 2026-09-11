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¿Por qué creen los niños que la vuelta al cole es tan cara?: "Es por el libro de mates, que tiene demasiados números"

Los niños vuelven al cole y Jimeno va con ellos para preguntarles sobre la actualidad. Esta vez, no ha podido evitar preguntarles por el creciente precio de la vuelta al cole.

Jimeno

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Llega septiembre y la vuelta al cole. Las clases se llenan de vida, mientras los padres asumen una vuelta al cole cada año más cara. Por eso, hemos querido preguntar a los pequeños qué creen que hay detrás de esta subida de precios.

Jimeno se ha trasladado de nuevo al colegio para preguntar a los niños: ¿por qué creen que la vuelta al cole es tan cara? Y muchos de ellos lo han tenido claro desde el principio.

"Porque hay que pagar a las profesoras que se lo merecen mucho", asegura uno de ellos. Otro, sin embargo, cree que hay libros que cuestan demasiado y que deberían quitarse. "Es por el libro de mates, que tiene demasiados números, yo me había aprendido hasta el 1000 y resulta que hay más", dice uno de los niños.

Para atajar la cuesta de septiembre y los precios de la cada vez más cara vuelta al cole, los niños exponen sus propuestas. "Yo pondría menos tiempo de clase, 5 minutos", señala.

Los niños viven una de las vueltas al cole más caras de la historia... ¡y saben perfectamente a qué se debe! ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!

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