Pablo López busca una voz que se atreva a ser diferente: “Te quiero en mi equipo”

Pablo López vuelve a su sillón de La Voz dispuesto a encontrar voces que consigan emocionarle de verdad. El coach tiene claro qué busca para formar su equipo: libertad, verdad y valentía sobre el escenario.

“Por tu libertad, por tu verdad y por tu valentía, eres la voz que estaba buscando”, asegura Pablo López antes de lanzar el mensaje que todos los talents quieren escuchar: “Te quiero en mi equipo”.

Pablo López busca una voz con verdad

Más allá de la técnica, Pablo quiere dejarse sorprender por talents que se atrevan a ser ellos mismos y que consigan transmitir desde la primera nota.

¿Quién conseguirá convertirse en esa voz que Pablo López lleva buscando toda la temporada? La Voz se estrena el 18 de septiembre en Antena 3.