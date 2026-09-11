Borja Sémper en La Mesa: "Yo creo que siempre voy a ser un enfermo de cáncer"

Borja Sémper explicó en La Mesa cómo cambió su forma de ver la vida tras el diagnóstico de un cáncer de páncreas: "Yo antes pensaba que a mí nunca (...) es verdad que me puso frente al espejo de la realidad. Yo creo que la vida es un milagro, es una inmensa suerte estar vivos". Sobre la propia palabra que define su enfermedad, bromeó citando a Woody Allen: "Creo que una de las palabras más bonitas que existe es benigno". Aun así, fue honesto sobre el pronóstico: "Yo creo que siempre voy a ser un enfermo de cáncer y esto es una enfermedad que además es muy puñetera, porque incluso hay riesgo alto de recaída y no me engaño". De aquel golpe extrajo una conclusión: "Todo es posible. Y en esta inmensa maravilla que es la vida y a la vez milagro, también la muerte o la enfermedad es la otra cara de la moneda, y hay que aceptarla con, no sé si con normalidad, pero sí con deportividad".

El miedo a ETA y el miedo al cáncer

Amenazado por ETA durante casi 20 años, Sémper comparó ambos miedos y encontró una diferencia clave: "Cuando estaba amenazado por ETA, tenía miedo, sentía miedo. Pero era un miedo gestionable, porque si me encerraba en casa y cerraba la puerta con llave, sabía que estaba protegido. O cogía un avión, salía del País Vasco, y sabía que estaba protegido. Con lo cual se circunscribía al miedo". Con el cáncer, dijo, esa vía de escape no existe: "La primera fase es miedo, pero no te puedes esconder. No sabes qué pasa (...) no te puedes encerrar en tu cuarto para que el cáncer desaparezca". Y añadió una reflexión sobre lo que de verdad temía: "Lo que me di cuenta con el cáncer es que lo que realmente tenía era una inmensa pena por dejar de vivir".

¿Se llora? ¿Se miente?

Preguntado si se llora y si se miente en una situación así, respondió sin rodeos: "Sí, claro" al llanto, y sobre el engaño a los suyos: "No, yo lo gestionamos en casa con mucha franqueza. El cáncer es lamentablemente muy común en la familia, y hablamos del cáncer con mayúsculas, con naturalidad".

Por qué decidió contarlo

Sémper explicó que hacerlo público no fue una opción, sino una necesidad: "Yo iba a desaparecer (...) o porque te va a caer el pelo y tu cuerpo va a evolucionar con el tratamiento, o porque directamente no puedes estar en el día a día. Con lo cual tenía que contarlo. Y la enfermedad es algo muy íntimo, a mí no me gusta contar mis cosas muy íntimas, pero oye, esos son los peajes de la política".

Sobre la reacción de sus rivales políticos, hizo una reflexión que fue más allá de su propio caso: "Hay que ser muy canalla también para no sentir un mínimo de empatía por alguien que lo pasa mal, aunque sean tus adversarios políticos (...) a mucha gente que pasa cáncer le venía bien, y dije: yo no quiero ser el del cáncer, pero si de esto puede salir algo útil, pues lo voy a hablar con naturalidad". Cerró con una crítica al lenguaje habitual sobre la enfermedad: "El cáncer es una enfermedad llena de eufemismos, está plagada de eso de una larga enfermedad".