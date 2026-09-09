Los mensajes entre CNI, Ejército, Guardia Civil y Gobierno que evidencian lo ocurrido en la frontera: "Se valora como MUY PROBABLE que el día 30 se intente una entrada masiva"

El Gobierno ha publicado este miércoles cerca de 40 documentos e informes que reúnen los análisis llevados a cabo por Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) en los días previos a la entrada de unos 70.000 migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos. Analizamos algunas de las frases que ya evidenciaban lo que podría llegar a ocurrir.

Mensajes del CNI

"En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h".

"Aprovechando fiesta del trono y que sus FCS estarán liados".

"Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores".

"Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión".

"Los candidatos van nadando/corriendo a baja velocidad, ante la aparente inactividad por parte de las FSM".

El Ejército

"El Regimiento de Guerra Electrónica Nº32 (REW-32) del Ejército de Tierra avisó el día 30 de julio a las 10:06 de la mañana al CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) de lo siguiente: Se valora como MUY PROBABLE que durante el día 30JUL26 se intente una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del día del Trono en Marruecos".

Una conversación de WhatsApp

Además, entre los documentos que ha desclasificado el Gobierno aparece una conversación de WhatsApp entre un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinado en Ceuta y el gabinete de la Delegación del Gobierno: "En redes sociales hay un llamamiento para asalto a la valla y mar mañana a las 20h", señala el miembro del CNI. De hecho, el integrante del servicio de inteligencia pone el foco en el alcance de la convocatoria en redes sociales. "Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas idea del alcance de la difusión", señala en el mensaje.

La "pasividad" de las autoridades marroquíes

La Guardia Civil también llevó a cabo un informe de la "pasividad" de las autoridades marroquíes durante el día 30 de julio, jornada en la que se produce la entrada masiva de migrantes, mientras que el día anterior afirmaban que si "se detectaba proactividad y colaboración adecuada".

"No lo tengo fácil para arreglar"

En uno de los archivos publicados por el Gobierno, hay una conversación por WhatsApp en la que el CNI llama a la UCE-3 de la Guardia Civil, en el que los servicios de inteligencia dicen tener "información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono". La respuesta de la Guardia Civil fue: "perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar".