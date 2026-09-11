Todas las novedades de La ruleta de la suerte noche: Llegan los premios y gajos más espectaculares

Jorge Fernández y Laura Moure se visten de gala para llevar su programa estrella directamente a la noche de los sábados. Así, La ruleta de la suerte noche estrena su tercera temporada y lo hace con novedades de lo más increíbles.

Ya sabemos que los premios son realmente espectaculares y que todo puede ocurrir cuando la ruleta empieza a girar. Ahora bien, ¿con qué nos sorprenderá esta esperadísima edición? ¡Te lo contamos!

El gajo de los 100.000€

Empezamos con el plato fuerte. Mientras que en otras ediciones había gajos de 25.000€ repartidos por la ruleta, este año se han unificado para dar lugar a la casilla más codiciada por todos.

Aquel concursante que caiga en ella, en caso de llegar a la Gran Final, podría llevarse la escandalosa cantidad de 100.000€ a casa (más todo lo acumulado previamente). Eso sí, para conseguirlo, debe resolver el último panel y haber elegido a ciegas el sobre con dicho premio. ¿Alguno de los jugadores lo logrará?

El "modo noche" llega con el gajo de La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández dejará momentáneamente su rol como presentador para convertirse en todo un genio de la lámpara. Y es que el gajo especial de La ruleta de la suerte noche concede uno de tres posibles deseos a los concursantes.

1.000€ a multiplicar por cada consonante acertada, Me lo quedo y Todas las vocales: estas son las opciones que obligarán a los concursantes a pulir al detalle sus estrategias. ¿La buena noticia? Es un gajo permanente y se puede caer en él tantas veces como se consiga.

Los paneles más esperados con los mejores premios

Los paneles del programa diario también se preparan para las veladas más emocionantes. La Triple Prueba de Velocidad Musical, la Prueba de Velocidad, el Panel con Bote o el Panel con Pregunta no podían faltar.

Durante estas pruebas, los concursantes pueden caer en casillas increíbles, como la de 1.000€, 1.500€, 2.000€ o incluso 5.000€. Además, en la Gran Final, los sobres escondidos albergan premios desde los 6.000€ hasta los 20.000€. ¿Qué más se puede pedir?

Vuelve la banda a lo grande

Joaquín Padilla se va a rodear de una banda de lujo para amenizar la velada con canciones que prometen montar toda una fiesta sobre el plató.

Porque la voz del eterno vocalista de Iguana Tango se dará la mano, una vez más, con la de Tayra Taylor. Todo ello rodeado de unos músicos de primer nivel, convirtiendo cada interpretación en un momento de celebración.

¡No te pierdas La ruleta de la suerte noche! Todos los sábados, a partir de las 22 horas en Antena 3, una nueva montaña rusa de emociones te espera.

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